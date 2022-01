Covid provoca la mayor campaña histórica de vacunación: ¿Es suficiente?

El mundo ya superó los 10 billones de dosis administradas contra el coronavirus, en lo que representa la mayor campaña de vacunación de la historia. El esquema de vacunación covid refleja una cantidad superior a esta cifra que ha sido puesta en cerca de 184 países, siendo el último registro de 30.3 millones en 24 horas.

Dicha marca se presenta cuando el planeta presenta 366 millones 824 mil 155 casos y 5 millones 639 mil 818 de muertes por el virus. ¿Ha sido una campaña adecuada hasta el momento? Así es como han administrado las dosis en los diferentes países.

Esquemas de vacunación covid: ¿Es suficiente lo que se está haciendo?

De acuerdo con información recopilada por Bloomberg, solo en Estados Unidos, la nación más afectada por la emergencia sanitaria, se han administrado 536 millones de dosis, lo cual equivale a un promedio de 615 mil 571 dosis cada 24 horas en la última semana.

Este medio indica que en total, se han administrado 128 dosis por cada 100 personas en todo el mundo, pero que la la distribución se ha visto alterada, pues los países ricos pueden conseguir las vacunas más rápido que las naciones sin tanto poder económico.

Un ejemplo de esto es que según cifras de Our World in Data, México tiene un registro de 163 millones de dosis proporcionadas y 76.8 millones de personas con un esquema de vacunación covid completo, mientras que Nigeria solo ha podido administrar 19.4 millones de dosis y tiene un registro de 5.2 millones de personas con esquemas de vacunación completos. El tamaño de las naciones no es el mismo, pero el portal resalta la diferencia en dosis puestas y personas protegidas de una y otra.

Para saber más de...¿Hay personas inmunes al covid-19?

¿Qué es?

Es una enfermedad de las vías respiratorias que puede causar desde un resfriado común hasta neumonía. Cualquiera que esté en contacto con una persona infectada por el virus puede contagiarse y desarrollar la enfermedad. Los síntomas principales son: dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de garganta. ▲ Asintomáticos

Hay personas que al contagiarse no presentan síntomas pero sí salen positivos en las pruebas de detección del virus. Es decir, al haber estado expuestas al virus sí contrajeron la enfermedad pero ésta se presentó de manera silenciosa, sin síntomas o muy pocos. ▲ Inmunidad:

Pero también existe un grupo reducido de personas que nunca se infectaron a pesar de haber convivido con enfermos de covid-19. Son individuos con resultados negativos en las pruebas de detección pero que tampoco desarrollan anticuerpos. Es decir, son personas que generaron tal resistencia al virus que éste no logró entrar a las células ni replicarse. ▲ Resistencia:

Las personas que nunca se infectaron de covid-19 a pesar de estar expuestas al virus, son pocas y se cree que el fenómeno se debe a una resistencia genética al coronavirus. Lo cual representa un hecho de interés científico porque los genes de dichas personas contienen información valiosa sobre cómo prevenir la enfermedad. ▲ ¿Quiénes son?

Por ejemplo, miembros de una familia contagiada que aunque cuidaron de los enfermos, nunca se contagiaron. O personal médico que asistió a muchas personas con la enfermedad y que nunca tuvieron la infección.

(Foto: Mehr News Agency, Milad Hospital during COVID-19 pandemic 3556142, CC BY 4.0) ▲ Investigación científica:

El Consorcio Internacional para el Estudio Genético Humano de Covid, es una iniciativa de la comunidad científica de 10 países que actualmente se encuentra en la búsqueda de personas inmunes o resistentes al covid y que presenten las características ya mencionadas. Hasta ahora tienen 500 candidatos. ▲ Relevancia:

El objetivo de la iniciativa es comparar el ADN de las personas resistentes con el de las enfermas para encontrar las diferencias fundamentales y el mecanismo que provoca la inmunidad al virus. Lo anterior con el motivo de desarrollar terapias o medicamentos que ayuden a prevenir la enfermedad. ▲

La pandemia de los no vacunados

Existe un problema con las disparidades en distribución de vacunas y esa es que, en palabras de los expertos, los contagios de coronavirus se están dando ahora en la gente sin esquemas de vacunación covid.

Dicho escenario es peligroso porque han aparecido nuevas variantes como delta y ómicron que son más contagiosas y han disparado nuevos casos, con todo lo que eso conlleva. Por otra parte, las personas vacunadas tampoco están 100% protegidas y también se han visto afectadas por estas nuevas variantes.

Se sabe que las vacuna pueden reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización cuando son puestas y el New York Times indica que, actualmente, 45 lugares han administrado por lo menos una dosis al 75% de su población. Sin embargo, existen naciones donde apenas están recibiendo la primera inyección.

(Con información de Bloomberg y New York Times)