Covid leve: ¿cómo tratar a los niños en casa?

Tras más de un año sin poder asistir a clases presenciales, el 30 de agosto de 2021 se decidió reabrir las puertas de las escuelas en todo el país con la condición de que solamente regresarían aquellos alumnos cuyos padres estuvieran seguros de regresar a la modalidad presencial; fue así que se implementó un modelo híbrido en las escuelas y poco a poco la matrícula de niños que regresaban a clases presenciales fue aumentando.

A pesar de que las clases presenciales solo se realizarían mediante un estricto protocolo de seguridad con el uso de cubrebocas y careta, lavado constante de manos, espacios ventilados y sana distancia, hubo escuelas que registraron casos de covid-19 entre su población estudiantil.

Para saber más de...¿Hay personas inmunes al covid-19? ¿Qué es?

Es una enfermedad de las vías respiratorias que puede causar desde un resfriado común hasta neumonía. Cualquiera que esté en contacto con una persona infectada por el virus puede contagiarse y desarrollar la enfermedad. Los síntomas principales son: dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de garganta. ▲ Asintomáticos

Hay personas que al contagiarse no presentan síntomas pero sí salen positivos en las pruebas de detección del virus. Es decir, al haber estado expuestas al virus sí contrajeron la enfermedad pero ésta se presentó de manera silenciosa, sin síntomas o muy pocos. ▲ Inmunidad:

Pero también existe un grupo reducido de personas que nunca se infectaron a pesar de haber convivido con enfermos de covid-19. Son individuos con resultados negativos en las pruebas de detección pero que tampoco desarrollan anticuerpos. Es decir, son personas que generaron tal resistencia al virus que éste no logró entrar a las células ni replicarse. ▲ Resistencia:

Las personas que nunca se infectaron de covid-19 a pesar de estar expuestas al virus, son pocas y se cree que el fenómeno se debe a una resistencia genética al coronavirus. Lo cual representa un hecho de interés científico porque los genes de dichas personas contienen información valiosa sobre cómo prevenir la enfermedad. ▲ ¿Quiénes son?

Por ejemplo, miembros de una familia contagiada que aunque cuidaron de los enfermos, nunca se contagiaron. O personal médico que asistió a muchas personas con la enfermedad y que nunca tuvieron la infección.

(Foto: Mehr News Agency, Milad Hospital during COVID-19 pandemic 3556142, CC BY 4.0) ▲ Investigación científica:

El Consorcio Internacional para el Estudio Genético Humano de Covid, es una iniciativa de la comunidad científica de 10 países que actualmente se encuentra en la búsqueda de personas inmunes o resistentes al covid y que presenten las características ya mencionadas. Hasta ahora tienen 500 candidatos. ▲ Relevancia:

El objetivo de la iniciativa es comparar el ADN de las personas resistentes con el de las enfermas para encontrar las diferencias fundamentales y el mecanismo que provoca la inmunidad al virus. Lo anterior con el motivo de desarrollar terapias o medicamentos que ayuden a prevenir la enfermedad. ▲

Si bien se conoce que los niños no se enferman con la misma gravedad que los adultos y que solamente pocos llegan a ser hospitalizados, es importante estar alerta en caso de que los niños se enfermen de covid-19. Por tal motivo, es normal que los niños cursen la enfermedad en casa bajo el cuidado de sus padres.

(Foto: Pixabay)

¿Cómo tratar en casa a los niños con covid leve?

La doctora Cristina Calvo Rey, coordinadora del Comité de Medicamentos de la AEP y presidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), presenta las siguientes recomendaciones para tratar en casa los casos de covid leve en niños.

En caso de que se sospeche una infección por covid, lo mejor será realizar una prueba de diagnostico PCR para confirmar o descartar la enfermedad. En general, los síntomas del covid son: tos, fiebre, congestión nasal, diarrea y dolor de cabeza. Es importante pensar si se tuvo contacto con una persona que diera positivo al covid. En caso de presentar una fiebre alta, se deberá tratar como normalmente se hace: ocupar compresas frías, vigilar el estado del niño y acudir al pediatra quien recomendará el uso del paracetamol cada 4 a 6 horas. Si hay vómito se deberá mantener al niño en reposo durante 30 minutos y después administrar líquidos cada cinco minutos para contrarrestar la deshidratación ¿Cuando se debe llevar al hospital? La hospitalización puede considerarse si se presenta dificutad para respirar, mal estado general, vómitos o diarrea persistente que no permitan la alimentación oral.

(Foto: Pixabay)

¿Cómo convivir con un niño enfermo de covid-19?

Si bien el aislamiento del menor está descartado, se recomienda seguir la siguientes medidas para reducir los contagios en la familia:

Procurar no compartir baños y si no es posible, limpiar el baño con cloro después de que el niño lo use

Lavarse las manos antes y después de tocar al niño

Procurar no compartir el mismo cuarto

No comer con el niño, sí se le puede cuidar mientras el infante come, pero no se deberá comer al mismo tiempo que el

Lavar rigurosamente los utensilios que el niño use

Ocupar cubrebocas

Ventilar muy bien el hogar

Por último, es importante recordar que se deberá realizar una cuarentena de 10 días para evitar contagiar a otras personas; en general los síntomas de covid en niños desaparecen después de una semana. En caso de cualquier duda sobre el cuidado del menor, se deberá contactar a autoridades sanitarias o al pediatra del niño.

Con información de: EFE