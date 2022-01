Covid largo podría afectar hasta a las personas vacunadas

Cuando se pensaba que ya se conocía todo sobre el covid largo, la misma enfermedad llegó para decir que los especialistas todavía no sabían detalles sobre ella. Se sabe que se trata de un padecimiento que sigue a pesar de que ya haya pasado el tiempo regular de la enfermedad y que puede durar días o incluso semanas.

Sin embargo, se siguen desconociendo muchas cosas sobre esta afección prolongada y los investigadores están tratando de comprender más sobre ella. En ese tenor, acaban de descubrir que el covid largo puede afectar a todas las personas: desde los asintomáticos y aquellos con enfermedad leve, hasta aquellos con un esquema completo de vacunación.

Covid largo: el padecimiento puede progresar en cualquier persona

De acuerdo con la responsable de investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, el que no se tengan síntomas no significa que el coronavirus no pueda progresar a un covid largo y en una entrevista con EFE, dio una noticia estremecedora: la mayoría de los pacientes con covid largo no estuvieron en fase aguda grave, ni necesitaron estar hospitalizados”, dijo Rodríguez Ledo.

Ni las vacunas protegerían a las personas del covid largo

Rodríguez Ledo apunta que las vacunas son una de las maneras más efectivas que se tienen para combatir la emergencia sanitaria, pero que éstas no protegen a las personas del riesgo de padecer covid largo.

“La única manera de salvarse del covid largo es no contrayendo coronavirus, pero algo que quiero dejar en claro es que las vacunas protegen en un porcentaje muy alto a las personas de padecer la afección”, explicó.

Para saber más de...Datos que tienes que conocer sobre el covid largo

También se conoce como

síndrome post-covid-19 o covid-19 persistente y se refiere a una extensa duración de la enfermedad. Estudios señalan que afecta al 10% de las personas que se han contagiado. ▲ Se puede presentar en cualquier persona sin importar la edad, si eran sanos o si tenían otras enfermedades, si fueron pacientes hospitalizados o si tenían síntomas leves. Además

predomina en las mujeres de mediana edad, con un promedio de 43 años.

▲ Una encuesta a los pacientes con covid persistente reportó que en relación a la vacunación, el 55% no tuvo mejoría en los síntomas; el 26% si mejoró y el 18% empeoró. ▲ Las personas cuyos síntomas de covid persistieron durante un año reportaron la prevalencia de estos malestares: depresión, ansiedad y dificultad para respirar. ▲ Un estudio realizado por investigadores ingleses determinó que son muy pocos los niños que desarrollan un síndrome post-covid-19. Aproximadamente 28 días es el promedio de tiempo que duran los síntomas a quienes si desarrollan dicho síndrome. ▲

Hay que tratar de entender las causas

EFE informa que la Covid persistente afecta principalmente al sistema nervioso, pulmonar y/o cardiovascular y también puede provocar trastornos psicológicos, puede progresar en aquellas personas que no han presentado síntomas, los que han tenido covid leve e incluso puede suceder en personas vacunadas.

Pero para Rodríguez Ledo, existen todavía muchas hipótesis sobre el covid largo, siendo las siguientes las dos que más se han manejado en el gremio de médicos y expertos:

+ El virus se queda escondido en alguna parte del cuerpo.

+ El paciente tiene problemas en su sistema inmune, bien por exceso o por déficit, o incluso porque se generan anticuerpos.

“No tenemos conocimiento de cuánto tiempo durará el covid largo, lo que sí sabemos es que hay algunas personas que mejoran, se pueden adaptar más o menos a su sintomatología, pero siguen sin recuperar su vida previa; entre ellos destacan los adultos jóvenes (aquellos con una media de 45 años) y especialmente las mujeres”, dice Ledo a EFE.

Este medio recuerda que los síntomas más frecuentes del covid largo son:

fatiga

dificultad para respirar

disfunción cognitiva

“Pedimos conocimiento y reconocimiento de covid largo a nivel médico, social y también laboral, porque ya se han visto problemas de despidos”, concluye Ledo.

(Con información de EFE)