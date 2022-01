Covid: 4 momentos que indican que debes aislarte para evitar contagios

Cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) redujeron el tiempo de aislamiento por covid, muchos especialistas se mostraron en desacuerdo con la nueva norma. Y es que el hecho de permitir que las personas asintomáticas pudieran salir a la calle cinco días antes que las personas con síntomas parecía algo ilógico, pues el hecho de no mostrar señales no significa que no puedan contagiar a otras personas.

El periodo de aislamiento es importante porque cuando una persona con síntomas de coronavirus se aísla de los demás, no contagia al resto y las demás personas tampoco transmiten el virus que el contagiado les pasó.

Para todo hay un momento y para el aislamiento por covid no es la excepción. ¿Sabes cuándo debes guardarte? Estas son 4 señales que indican que es el momento preciso para separarte de los demás.

Aislamiento por covid: 4 señales que indican que es momento de hacerlo

Primero que nada, es importante que sepas que “aislamiento” y “cuarentena” no son lo mismo. Los CDC indican que la cuarentena es cuando estuviste en contacto cercano con alguien infectado y resaltan que el aislamiento es cuando estás enfermo o te infectaste por el virus, incluso si no presentas síntomas.

En resumen: cuarentena = si estuviste expuesto; aislamiento: si estás enfermo o tienes una prueba positiva.

Para saber más de...¿Hay personas inmunes al covid-19?

¿Qué es?

Es una enfermedad de las vías respiratorias que puede causar desde un resfriado común hasta neumonía. Cualquiera que esté en contacto con una persona infectada por el virus puede contagiarse y desarrollar la enfermedad. Los síntomas principales son: dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de garganta. ▲ Asintomáticos

Hay personas que al contagiarse no presentan síntomas pero sí salen positivos en las pruebas de detección del virus. Es decir, al haber estado expuestas al virus sí contrajeron la enfermedad pero ésta se presentó de manera silenciosa, sin síntomas o muy pocos. ▲ Inmunidad:

Pero también existe un grupo reducido de personas que nunca se infectaron a pesar de haber convivido con enfermos de covid-19. Son individuos con resultados negativos en las pruebas de detección pero que tampoco desarrollan anticuerpos. Es decir, son personas que generaron tal resistencia al virus que éste no logró entrar a las células ni replicarse. ▲ Resistencia:

Las personas que nunca se infectaron de covid-19 a pesar de estar expuestas al virus, son pocas y se cree que el fenómeno se debe a una resistencia genética al coronavirus. Lo cual representa un hecho de interés científico porque los genes de dichas personas contienen información valiosa sobre cómo prevenir la enfermedad. ▲ ¿Quiénes son?

Por ejemplo, miembros de una familia contagiada que aunque cuidaron de los enfermos, nunca se contagiaron. O personal médico que asistió a muchas personas con la enfermedad y que nunca tuvieron la infección.

(Foto: Mehr News Agency, Milad Hospital during COVID-19 pandemic 3556142, CC BY 4.0) ▲ Investigación científica:

El Consorcio Internacional para el Estudio Genético Humano de Covid, es una iniciativa de la comunidad científica de 10 países que actualmente se encuentra en la búsqueda de personas inmunes o resistentes al covid y que presenten las características ya mencionadas. Hasta ahora tienen 500 candidatos. ▲ Relevancia:

El objetivo de la iniciativa es comparar el ADN de las personas resistentes con el de las enfermas para encontrar las diferencias fundamentales y el mecanismo que provoca la inmunidad al virus. Lo anterior con el motivo de desarrollar terapias o medicamentos que ayuden a prevenir la enfermedad. ▲

¿Sabes cuándo debes hacer el aislamiento por covid? Mucha gente cree que si no presenta síntomas es una indicación de que no debe “guardarse”, pero lo cierto es que cuidándote tú, proteges a los demás y por ello es importante saber cuándo separarte del resto. Estas son 4 señales de que es el momento para hacerlo:

1.- Si tuviste contacto por un largo tiempo y sin cubrebocas con alguien infectado

2.- Si en tu trabajo no exigen los resultados de las pruebas covid y te enteras que alguien con quien interactúas frecuentemente dio positivo

3.- Si tienes tos, flujo nasal abundante, dolor de garganta, fiebre o ronquera, independientemente de tu estado de vacunación

4.- Si tu oxigenación se encuentra debajo del 90% o presentas fiebre alta que se queda ahí por más de dos días

(Con información de los CDC)