Covid-19 podría dejar discapacitados sensoriales por falta de olfato

Dos años después del inicio de la pandemia, mucha gente sigue sufriendo la pérdida del olfato por covid y se calcula que un tercio de los afectados en España siguen con algún trastorno, lo que derivaría en una cantidad cercana a los 3 millones de discapacitados sensoriales.

Fue uno de los síntomas característicos de las primeras olas del coronavirus, detectado en el 70% de los afectados por el contagio, pero a pesar de que el problema se corrigió semanas después, un tercio de las personas en España ha seguido meses después con alguna afección.

Pérdida del olfato por covid y discapacidad sensorial: ¿Conoces a alguien con el problema?

El National Institute on Deafness and Other Communication Disorders informa que la anosmia es la total incapacidad para detectar olores y la Universidad Veracruzana indica que, cuando se trata de una forma grave (del 7 al 8% de los casos, las personas no recuperan el sentido durante más de dos meses.

Por su parte, la Escuela de Medicina de Harvard indica que la mayor parte de los casos de pérdida del olfato por covid se han visto en los que tienen una enfermedad no grave, pues según su estudio, se presentó en un 85% de los pacientes con infección leve y no tanto en los que tenían una enfermedad moderada o crítica (4.5-6.9%).

¿Puede ser esto lo que está pasando ahora con la pérdida del olfato por covid?

Joaquim Mullol, director de la Unidad de Rinología y Clínica del Olfato del Hospital Clínic de Barcelona, mencionó para EFE que con los datos actuales que se tienen en la nación europea (más de 11.2 millones de contagios) y la cantidad de personas con secuelas, al término de la emergencia sanitaria habrá entre dos y tres millones de españoles “con algún padecimiento” derivado de la alteración o pérdida del olfato y en muchas otras situaciones, advierte que “no lo sabrán nunca", ya que numerosos pacientes crónicos no reciben el diagnóstico, viven con el problema y se acostumbran.

¿Por qué se da la anosmia?

La doctora Cecilia Belén Espinosa Arce explica para SuMédico que al principio de la pandemia, la mayoría de los mexicanos (80% - 90%) que llegaban a consulta con una infección presentaban problemas de grado variable en su olfato.

"En la actualidad, esa relación está invertida, pues la mayoría de los pacientes ya no tienen ese problema", mencionó la experta.

Con las primeras cepas del coronavirus se pudieron ver muchos casos de pérdida del olfato por covid debido a la inflamación del nervio olfatorio, pero ahora, con ómicron, los casos han bajado de manera drástica.

De acuerdo con la doctora Espinosa Arce, las alteraciones en el sentido del olfato no solo se quedan en la anosmia, sino que también hay otros problemas como la hiposmia (reducción en la percepción) y la parosmia (se perciben olores diferentes a los que deberían ser).

“No sólo la covid-19 puede causar anosmia. También puede ser un factor local-nasal, como una obstrucción por congestión, por una rinitis o por sinusitis. De igual forma influye tener una desviación que no permite que el aire que está pasando alcance las fibras del nervio olfatorio”, detalla la especialista.

La doctora explica que el coronavirus tiene una capacidad neurotrópica: inflama los nervios, particularmente el nervio olfatorio, porque es al primero que tiene acceso al ingresar por la cavidad nasal. Al inflamar el nervio olfatorio, disminuye su función y causa la pérdida del olfato por covid o la anosmia.

El daño ya está hecho

EFE menciona que de acuerdo con una investigación reciente, 25% de las personas que sufrieron pérdida del olfato por covid siguen con diversos grados de alteración y que un 5% "todavía no ha recuperado absolutamente nada de su sentido" año y medio después de superar el padecimiento.

(Con información de EFE)