Covid-19 está avanzando a dos velocidades distintas, advierte la OMS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el avance de la pandemia de coronavirus se desarrolla ahora a dos velocidades: la de las personas que ya recibieron un esquema de vacunación y los que no.

¿A qué se refiere la OMS con esto? Aquí te lo contamos.

Estar vacunado y no estarlo: las causas de la variación en el avance de la pandemia

EFE informa que la primera velocidad (la de los vacunados), implica el riesgo de que las personas con un esquema de vacunación que ya se hayan vacunado y se infecten, desarrollarán, en la gran mayoría de los casos, un cuadro moderado de enfermedad; la de los no vacunados, por su parte, que tiene que ver con entre el 80 y el 90% de los enfermos con padecimiento grave, hospitalizaciones y fallecimientos.

“Las dos velocidades que se están viendo en el avance de la pandemia no debería ser interpretado de ningún modo como que las vacunas no son eficaces”, mencionó la directora del Departamento de Vacunaciones de la organización, Kate O'Brien.

En sus palabras, a medida que la cobertura de vacunación se incrementa, habrá una mayor proporción entre los casos nuevos que corresponderá a personas vacunadas. O’Brien añade que no sorprende el hecho de que habiendo más gente vacunada se pueda ver un mayor número de recaídas.

“Lo que está muy claro es que el mayor riesgo es para los no vacunados, así que tenemos una pandemia a dos velocidades, con la gente que no está vacunada, que representa entre el 80 y el 90% de los hospitalizados y la de los vacunados. Esto no significa que la vacuna no sirva, sino que cada vez más personas están vacunadas", mencionó.

O’Brien se tomó el tiempo para hablar sobre la variante ómicron y la respuesta de las vacunas frente a ellas, pero dijo que todavía es muy pronto para pronunciarse y hay que esperar a que se revisen las evidencias científicas que se reunirán próximamente.

La especialista también apuntó que se teme que esta nueva variante de covid genere una nueva presión sobre el abastecimiento de vacunas y que revierta la voluntad que han mostrado en las últimas semanas las naciones con mayor capital económico de donar sus vacunas en exceso a los países pobres, e insistan en vacunar con una dosis de refuerzo a toda su población y no sólo a los grupos de riesgo.

“La contención de la pandemia no funcionará a menos que las vacunas lleguen a todos los países donde la transmisión sea continúa y a los lugares donde vengan las variantes. Se requiere una estrategia global más racional sobre cómo se va a detener la emergencia sanitaria", dijo la especialista de la OMS.

O'Brien también confirmó que los datos analizados arrojan que la inmunidad que ofrecen las vacunas en general tiene una duración de hasta seis meses.

Por otro lado, el grupo asesor de la organización sugirió formalmente que las naciones actúen con flexibilidad a la hora de planificar las próximas fases de sus programas de vacunación para contener el avance de la pandemia, que sólo la semana pasada causó 4.1 millones de nuevas infecciones confirmadas y 52 mil decesos en el mundo.

Dicha flexibilidad consiste en poder vacunar a las personas con la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra, lo que permitirá a las naciones que no tienen reservas de vacunas enfrentar el problema de un suministro sin precedentes.

Por otra parte, muchos países tienen hasta cuatro vacunas en sus planes de vacunación contra el coronavirus y poder combinarlas evitará que parte de esas existencias se pierdan, señaló O'Brien.

(Con información de EFE)