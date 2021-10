Conoce el plan de Biden para vacunar a niños pequeños

En Estados Unidos ya se encuentran analizando la vacunación covid a menores de 5 a 11 años y como no puede ser la misma dosis que se les ponga a ellos que a los adultos, el presidente de la nación, Joe Biden, ya está planeando una estrategia para que los pequeños sean protegidos contra el SARS-CoV-2.

¿Cómo piensan manejar la medida con un nuevo grupo poblacional?, ¿Se aplicarán en el mismo sitio?

Vacunación covid a menores: todos los detalles cuentan

Primero que nada, es importante recordar que el organismo de los infantes es distinto al de los adultos, por lo que las dosis no pueden ser las mismas. Por ello, el New York Times menciona que la campaña de vacunación covid a menores no será parecida a la que se realizó para los adultos, ni en cantidad de dosis ni en los sitios de aplicación.

Dicho medio resalta que en el caso de la vacunación covid a menores, el procedimiento no se dará en sitios de aplicación masiva (como a los adolescentes y adultos que eran enviados a un sitio determinado con todos los demás que tenían la misma inicial) y los pediatras estarán muy involucrados, pues trabajarán mano a mano con los padres de familia. Además, el tamaño de las jeringas será menores.

Los funcionarios de la administración del presidente Biden, anticipando que los reguladores pondrán las vacunas a disposición de los niños de 5 a 11 años en las próximas semanas, se encuentran dibujando planes para asegurar que unas 25 mil oficinas de atención primaria o pediátrica, miles de farmacias y cientos de escuelas y las clínicas de salud rurales se encontrarán listas para poner vacunas si las entidades federales autorizan la inyección.

Este mes, Pfizer le pidió a la Food & Drug Administration (FDA) una autorización de uso de emergencia para su vacuna en niños de 5 a 11 años, una medida que podría ayudar a proteger a más de 28 millones de personas en la nación de las “Barras y las Estrellas”.

"Sabemos que el acceso va a ser fundamental aquí. La FDA ha buscado en las últimas semanas maneras de darle a los niños una experiencia amigable que asegure que nos encontramos recibiendo inyecciones y que estas están en manos de personas confiables”, dice la asesora senior de políticas para el Equipo de Respuesta covid-19 de la Casa Blanca, Sonya Bernstein.

En palabras de Barnstein, para la vacunación covid a menores no se espera que los más jóvenes hagan fila en sitios de vacunación masiva, pues ellos suelen ser más sensibles.

“Los menores lloran y no queremos que haya filas de niños. Por ello, las opciones favoritas para que los vacunen serán los hospitales infantiles, los consultorios del pediatra y las farmacias con clínicas en las tiendas”, concluyó la experta.

(Con información de New York Times)