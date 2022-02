¿Cómo saber si tengo ómicron?

La variante ómicron es altamente contagiosa y así se ha visto en todo el mundo, donde los casos han aumentado significativamente, si tu eres de las personas que se han cuidado muy bien y has tenido suerte de aún no contagiarte, te diremos cómo saber si tienes ómicron para poderlo identificar en el futuro y no contagiar a más personas.

Hace unas semanas te informamos sobre una subvariante del ómicron, la BA.2 que resulta aún más contagiosa que la original, esta ya se encuentra desde hace días en México y en muchos países del mundo y se habla que será la que dominará al mundo en unos meses.

Para saber más de...Covid-19 prolongado: 7 datos que debes conocer

¿Qué es?

También referido como síndrome post-covid-19 o covid-19 persistente, se define como la persistencia de signos y síntomas que surgen durante o después de padecer covid-19, duran más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo. Sin importar la levedad o gravedad de la infección, cualquiera puede desarrollar este síndrome. ▲ Clasificación:

Se identifican tres tipos generales de síntomas del covid- 19 persistente: síntomas residuales que continúan tras la recuperación de la enfermedad grave; síntomas debido a una falla funcional en uno o múltiples órganos que persiste tras la recuperación y síntomas o síndromes nuevos que surgen tras una infección leve o asintomática. ▲ Síntomas según sistemas:

El síndrome post covid-19 presenta síntomas que pueden afectar a uno o múltiples sistemas corporales. En el sistema respiratorio: tos y dificultad para respirar; en el cardiovascular: dolor torácico, opresión y palpitaciones; en el sistema gastrointestinal: dolor abdominal, náuseas, diarrea y pérdida de peso. ▲ En el sistema neurológico es donde se presentan más síntomas: dolor de cabeza, mareos, zumbidos en el oído, pérdida del gusto o el olfato, trastornos del sueño, sensaciones anormales de cosquilleo, calor o frío en la piel, dolores musculares, niebla mental, problemas de memoria o concentración, ansiedad y depresión. ▲ Otros síntomas son fatiga, fiebre, dolor de cuerpo, de articulaciones, de garganta y oídos. La Encuesta Internacional de Síntomas recopiló información en 56 países y se reportaron 205 síntomas del síndrome post-covid-19 con una duración promedio de más de 90 días y seis meses en los más graves, quienes presentaron cada uno un promedio de 13 síntomas. ▲ Sin tomar en cuenta a pacientes con secuelas de daños en los órganos o aquellos con enfermedades previas, el perfil de las personas que padecen un covid-19 prolongado son personas, en su mayoría mujeres en el rango de 35 a 50 años. ▲ Falta mucho que aprender:

Todavía falta mucho por estudiar al respecto y es temprano para establecer rigurosamente los factores de riesgo, la totalidad de los síntomas, la población afectad, las discapacidades que se desarrollan, el nivel de prevalencia y mortalidad y otros aspectos sociales como el impacto laboral, psiquiátrico y en los sistemas de salud. ▲

¿Cómo saber si tengo ómicron?

Es importante que sepas qué síntomas presenta el ómicron y la variante BA.2, una reciente investigación arrojó que el 39 por ciento de las personas infectadas con la subvariante BA.2 probablemente infectaría a otras personas en sus casas.

También es importante destacar que tanto el ómicron como la subvariante BA.2 no serían tan fáciles de descubrir a través de pruebas covid de antígenos y PCR.

Las autoridades de salud recomiendan estar muy atentos a los siguientes síntomas de covid de BA.2:

Tos

Fiebre

Fatiga extrema

Vómito y/o diarrea

Pérdida de gusto y/o del olfato

Dolor muscular

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Dificultad para respirar

Aunque la subvariante ómicron se ha mostrado más contagiosa que las anteriores, sin embargo, los datos obtenidos hasta este momento no muestran que las vacunas no sean efectivas.

Un estudio que se realizó en Dinamarca, arrojó que las personas no vacunadas eran más propensas a infectarse con la variante ómicron que quienes contaban con el esquema completo de vacunación.

Del mismo modo, aunque en casi todo el mundo se ha presentado un repunte considerable por ómicron, son pocas las muertes que se han presentado a comparación de otras variantes que se presentaron en el pasado.

Ahora que ya sabes cómo saber si estás contagiado de ómicron, si tienes alguno de los síntomas antes presentados, lo mejor es que aísles y sigas las indicaciones de la secretaría de salud, esto con la finalidad de no seguir contagiando a más personas.

(Con información de Bloomberg)