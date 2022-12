Las personas con diabetes suelen necesitar una serie de cuidados especiales, incluso en los pies, y por esta razón es importante saber qué zapatos elegir si se tiene diabetes, ya que en muchos casos pueden ayudar a proteger los pies, y en caso de ser mal elegidos podrían ser la causa de algún daño.

¿Por qué es importante elegir buenos zapatos?

Las personas que padecen de diabetes requieren de utilizar zapatos especiales, de buena calidad y bien elegidos, que permitan proteger sus pies de lesiones que podrían detonar en problemas más graves.

Se debe recordar que los pies de las personas con diabetes son zonas altamente delicadas y con las que se debe de tener especial cuidado, ya que cualquier tipo de lesión podría agravarse, principalmente debido a los problemas de circulación y de sensibilidad.

Estas consecuencias de la diabetes, podrían causar problemas en los pies, que pueden ir de la mano uno con otro, y pueden ser:

Lesiones en el pie, como cortaduras o llagas.

Infecciones.

Gangrena.

Amputaciones de dedo, pie o parte de la pierna.

Deformaciones en los pies (poco frecuente).

Los mejores zapatos para diabéticos

La Profeco, realizó un estudio donde evaluó ocho modelos de zapatos que estaban en el mercado, y que se ofertaban como calzado especialmente diseñado para pie diabético, que pertenecían a cuatro marcas diferentes.

Tras analizar la composición y la estructura del material, como la forma de su superficie o sus costuras, se concluyó que siete de estos modelos cumplieron sí cumplían con los requisitos específicos, por lo que son productos que fueron evaluados de forma positiva:

Bio Shoes con velcro (dos modelos).

Big apple con velcro.

Terapie agujetas.

Terapie elástico.

Big apple agujetas.

Piedical velcro.

Los zapatos que deberías evitar

El estudio de Profeco también arrojó que uno de los modelos no cumplía con todos los requisitos para poder ser considerado como un zapato adecuado para personas con diabetes, ya que algunas de sus características podían ser problemáticas.

El modelo que no pasó las pruebas de la evaluación, fue el modelo con agujetas del zapato de Piedical para dama, ya que contenía elementos que podían generar daños en el pie, como malas uniones en el forro y costuras que sobresalen en el interior.

¿Qué recomendaciones hay para elegirlos?

Para evitar que las personas con diabetes sufran complicaciones y lesiones en la piel que luego se agraven, es importante tener especial cuidado, incluso a la hora de elegir los zapatos, ya que el calzado podría servir de protección, o ser un factor de daño si no se selecciona adecuadamente.

Por esta razón, los expertos indican que para elegir un zapato adecuado para una persona con diabetes, se tiene que tener en cuenta que este tipo de calzado debe ser:

Especialmente diseñados para diabetes.

Transpirables, para evitar hongos.

Que no genere rozaduras.

Piel suave, de calidad y flexible.

Sin costuras o protuberancias que generen presión en el pie.

Suela de una sola pieza, sin separación, no muy blanda, ni muy delgada.

Un tacón de entre 2 y 5 cm, máximo.

Cerrado.

(Con información de: Profeco, Ortopedia Mimas, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.)