Comisión de salud busca regular cannabis y fomentar hábitos saludables

Desde el 10 de febrero la presidencia de la Comisión de Salud del Senado de la República tiene la perspectiva de una mujer: Lilia Margarita Valdez Martínez.

Valdez busca impulsar una agenda progresista que va desde destrabar la regulación de cannabis, proteger el derecho de las mujeres a acceder a reproducción asistida, velar por su seguridad en temas como la subrogación de vientres, hasta proteger la salud de los niños para que se formen con hábitos más saludables.

En entrevista con La Silla Rota, portal hermano de SuMédico, Valdez Martínez enfatizó que presidir la Comisión de Salud representa un gran reto, pero lejos de verlo de una forma negativa, para ella representa la oportunidad de hacer más en beneficio de la población, desde los niños hasta los adultos mayores.

“Conozco el Sector Salud desde mi formación como médica, sé en qué está fortalecido y en dónde hay debilidades, creo que desde el punto de vista legislativo, podemos aportar, no nada más a la salud, sino a la salud como un pilar fundamental para el bienestar de los mexicanos”, afirmó.

Valdez ha impulsado la regulación del Cannabis

Valdez Martinez, médica cirujana de formación, trabajó desde los 17 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde comenzó como enfermera. Tras jubilarse, se unió a las filas de Morena y desde hace tres años forma parte del Senado de la República.

Este martes a las 9:00 horas se llevará a cabo la primera sesión de la comisión de Salud en forma híbrida para determinar cuáles son los temas de interés. La legisladora tiene el plan de avanzar en dos vías, con las iniciativas que se reciban a partir de esta semana, y con las 600 iniciativas rezagadas que hay actualmente, algunas desde hace varias legislaturas.

Uno de los temas que Valdez Martínez ha impulsado desde el Senado es la regulación de Cannabis, uno de los temas pendientes que espera poder resolver durante su gestión en la Comisión de Salud.

Al ser cuestionada sobre qué falta para poder llegar a la regulación, la senadora respondió: “Creo yo que voluntad, si ya hemos tenido la opinión de los expertos en cómo sí y cómo no, si ya la Corte nos dijo que esto se tiene que hacer, que es un derecho y que no debemos limitarlo, pues lo que nos falta aquí en el Senado es la voluntad de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Salud, para que esto termine formalizado”.

Sin embargo, señaló que su agenda avanzan en varios sentidos y una de las prioridades es proteger la salud de la niñez, por eso planea que se lance una campaña que les informe cómo la alimentación puede hacer la diferencia entre estar saludables o enfermo, ya que la manera en que aprendan esto ahora les permitirá tener una buena salud dentro de 20 o 30 años.

Temas sobre la mesa: vientres subrogados y reproducción asistida

Uno de los ejes principales de la agenda de la senadora Valdez Martínez son iniciativas con perspectiva de género, pues destacó la necesidad de velar por la protección de los derechos de las mujeres en materia de salud.

Por esta razón indicó que presentará iniciativas relacionadas con reproducción asistida y regulación de vientres subrogados, aunque reconoció que es probable que sean temas que causen opiniones encontradas en el Senado.

“La salud de las mujeres, creo que no debemos nada más encasillarla en un problema, sino en general todo. Mujeres más informadas, mujeres más responsables, igual que los hombres, yo no soy excluyente, también los hombres están muy desprotegidos en muchos aspectos”, declaró.

La senadora explicó que en el caso de la legislación sobre reproducción asistida, para parejas que por alguna razón no se pueden embarazar, se busca regular para que el Estado les ayude a hacerlo, ya que embarazarse también es un derecho al que tienen las mujeres y actualmente tienen que recurrir a la medicina privada para hacerlo.

“Te adelanto otro tema, subrogar los vientres, eso hay que entrarle, porque desgraciadamente no se está haciendo. Un Senado que no quiere ver la realidad, o senadores que no quieren escuchar los problemas y, sobre todo, no quieren hablar de ellos, pues no son útiles a la sociedad, en otras palabras no sirven para ser senadores o senadoras”, dijo Valdez Martínez.

En este caso, la senadora detalló que el objetivo de la legislación es proteger a las mujeres, muchas de ellas de condición económica baja, que aceptan prestar su vientre, pero sin garantías sobre su seguridad ni su salud.

“El Estado debe de saber en qué condiciones se está haciendo ese convenio, qué beneficios va a llevar esa mujer, quién la va a cuidar, quién la va a proteger durante el embarazo, si se complica, qué va a hacer cuando ya termine y esté en trabajo de parto, van a volver por el niño o ya no van a volver y la van a dejar con algo que ella no deseaba. Todo eso se tiene que empezar a tratar y a hablar de ello y a arreglarlo, no quiere decir prohibir o no prohibir, sino todo lo contrario, ayudar y proteger en lo que se puede hacer”, enfatizó.

“Tenemos que evitar el saqueo a instituciones del Sector Salud”

Mejorar las condiciones laborales de médicos residentes e internos, así como dotar de seguridad social a personal de salud suplente es otra de las prioridades de la senadora, por lo que buscará que se fortalezca el apoyo a los recursos humanos del Sector Salud.

En estos tres años de gobierno, el desabasto de medicamentos ha sido uno de los problemas que ha enfrentado el Sector Salud y al respecto, Valdez Martínez señaló que gran parte de esto se debe al robo hormiga y a actos que podrían estar relacionados con corrupción, por lo que tiene una iniciativa para que se castigue con mayor fuerza a quien sustraiga los insumos de las instituciones de salud.

“Tenemos que hacer que a quien le corresponda comprar los medicamentos los compre, a quien le corresponda trasladar los medicamentos a las diferentes entidades del país, los traslade y tenemos que hacer que en los estados, quien esté sustrayendo medicamentos que no le corresponda, no lo haga"

“Lo digo en otra palabra, el saqueo a las instituciones de salud sigue siendo el pan de todos los días, tenemos que evitarlo, tenemos que concientizar a los trabajadores que no se roben los medicamentos que le hacen falta a otra persona, que los medicamentos y las vacunas no pueden ser negocio de particulares y no nada más me refieron al robo hormiga, todavía hay funcionarios que hacen mucho negocio particular con los recursos de las instituciones de salud”, denunció la senadora.

Aunque comienza, Valdez Martínez enfatizó que le gustaría que su gestión en la Comisión de Salud sea recordada porque continuó sentando las bases de un proyecto de nación y por romper el techo de cristal para otras mujeres, en especial para quienes se dedican a la medicina.