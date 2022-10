La Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico por el brote de cólera presentado en Haití. Aquí te decimos lo que es el cólera y sus síntomas.

¿Estamos en riesgo por el cólera?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cólera es una infección intestinal aguda provocada por la ingesta de alimentos o agua contaminados por una bacteria llamada Vibrio cholerae.

La cólera tiene un periodo de incubación corto, que va entre menos de uno y cinco días, y produce una enterotoxina que puede provocar señales como:

diarrea copiosa, indolora y acuosa que puede llevar rápidamente a una deshidratación grave

vómitos

La Secretaría de Salud advierte que el cólera puede ser letal en las próximas horas si no es tratado adecuadamente.

“La mayoría de las personas infectadas por cólera no presenta síntomas; sin embargo, se encuentra presente en sus heces desde el primero hasta el décimo día después de que se infecta, con el consiguiente riesgo para los demás”, resalta la institución.

En México no se han visto casos de cólera desde 2019, pero eso no quiere decir que la población mexicana no se encuentre en riesgo.

Ante la ocurrencia de brote de cólera en Haití y a efecto de reducir el riesgo de ocurrencia de casos en México por infección de personas portadoras del virus que provengan de dicha área, la Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones:

Que se realice permanentemente el análisis de la situación epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda en todos los niveles administrativos

Que se verifique el cumplimiento de la detección y notificación de los casos de cólera siguiendo los procedimientos establecidos en el Manual para la Vigilancia Epidemiológica de la EDA (sección Cólera)

Notificación inmediata de los casos a todos los niveles administrativos (en caso de que se diagnostiquen casos)

Que se registre la totalidad de los casos probables en la Plataforma de EDA (sección Cólera).

Que se realice de manera adecuada y oportuna la investigación epidemiológica del caso.

Que haya una toma de muestra de hisopo rectal y envío inmediato para diagnóstico de laboratorio

¿Cómo se trata el cólera?

Mayo Clinic explica que las personas afectadas por cólera deben ser tratadas de inmediato ya que el padecimiento puede hacer que mueran en pocas horas.

El tratamiento del cólera puede consistir en:

rehidratación

líquidos intravenosos

antibióticos

Suplementos de Zinc