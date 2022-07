Una playa en Iowa tuvo que ser clausurada debido a que un bañista se contagió con naegleria fowleri, la ameba come cerebros.

La presencia de este microorganismo es aterradora no solo por el nombre, sino porque termina con la vida de la mayoría de las personas a las que infecta. La enfermedad causada por esta ameba es denominada meningoencefalitis amebiana primaria y se trata de un padecimiento extremadamente raro y mortal.

Naegleria fowleri, la ameba come cerebros que levanta a una nación

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que la tasa de mortalidad de Naegleria fowleri supera el 97% y que únicamente 4 de las 154 personas que se han reportado como casos conocidos en Estados Unidos entre 1962 y 2021 han vivido para contar su experiencia.

Cabe destacar que todavía no se publican los detalles sobre el caso de Iowa por el poco tiempo que lleva de sucedido el hecho. Sin embargo, se sabe que el afectado se encontraba de visita desde Missouri.

“Con efecto inmediato, la playa en Lake of Three Fires en el condado de Taylor será cerrada temporalmente para nadar. Esta medida es una respuesta de precaución a una infección confirmada de Naegleria fowleri en una persona de Missouri que tuvo exposición potencial reciente mientras nadaba en la playa en el Parque Estatal Lake of Three Fires”, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa el pasado 8 de julio.

¿Cuáles son los síntomas de alarma después de nadar?

Si bien esta infección es considerada como “muy rara” en Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa recomienda a la gente que experimenta las siguientes señales después de nadar en cualquier cuerpo de agua tibia que se comunique inmediatamente con su proveedor de atención médica:

Dolor de cabeza intenso

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Rigidez de nuca

Los CDC advierten que la bacteria entra por la nariz y se traslada hasta el cerebro, donde causa efectos devastadores para la persona.

¿Qué podemos hacer para prevenir la infección por la ameba come cerebro?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa indica que la gente puede protegerse y disminuir el riesgo de infección limitando la cantidad de agua que les puede entrar por la nariz. Algunas acciones pueden ser:

Usar pinzas nasales (como las bailarinas de nado sincronizado de las olimpiadas)

No sumergir la cabeza

Cuando sea periodo de altas temperaturas, evitar el agua dulce tibia de los lagos o playas

Evitar excavar o remover el sedimento mientras participa en actividades relacionadas con el agua en áreas de agua dulce cálida y poco profunda

Cabe señalar que estas sugerencias son las mejores prácticas, ya que, en palabras del departamento, no se basan en pruebas científicas.