El virus del covid-19, parece ser que no ataca solo a humanos, ya que según reporta la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA/OIE), se ha reportado que existen algunas variantes de coronavirus presentes en animales, y ya hay reportados casi 700 casos.

Según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), parece ser que los animales sí están en riesgo de ser contagiados de covid-19 por los humanos, aunque aún no hay evidencia que confirme que esto puede ocurrir a la inversa.

(foto: twitter)

De esta manera, aunque la pandemia por coronavirus ha sido vista y considerada desde su inicio como un problema que solo puede afectar a humanos, y por lo tanto se vuelve una pandemia humana, parece ser que esto está cambiando y podría ser mucho más que eso.

Hasta ahora, se ha reportado que esta enfermedad, el covid, ha afectado a aproximadamente 26 especies diferentes de animales en todo el mundo, desde especies domésticas, hasta salvajes.

Los casos se han dado en diferentes países

Según informa la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, previamente OIE), hasta el 31 de diciembre de 2022, existieron 699 casos registrados de covid-19 en animales, en al menos 36 países del mundo.

Estos casos de covid se han reportado, hasta ahora, en 26 especies diferentes, entre las que destacan:

Animales de compañía, como perros, gatos, hámsteres y hurones domésticos.

Animales silvestres, como venados, ciervos, titís, osos hormigueros, y visones silvestres.

Visones de criadero.

Animales en zoológicos y reservas (leones, tigres, leopardos, nutrias, hipopótamos, hienas, entre otros).

Sin embargo, el ecólogo Joseph Hoyt, de Virginia Tech, indica que es probable que existan más especies infectadas de las hasta ahora detectadas; y esto parece ser confirmado por un estudio publicado en BioRxiv, donde se identificó en animales antes no registrados, como mapaches, zarigüeyas, ardillas grises y otros.

Por otro lado, un equipo de la Universidad de Cornell, de Nueva York, recolectó muestras de nódulos linfáticos de venados de cola blanca de 2020 a 2022, y tras estudiarlas y compararlas con las de humanos, demostraron con su estudio que el virus tenía hasta 80 mutaciones.

(foto: twitter)

En animales, los casos de covid van en aumento

Según los responsables del estudio, estos resultados sugieren que los animales incluso podrían estar funcionando como reservorios de variantes extintas en humanos, y además parece ser que el virus del covid-19 está encontrando la capacidad de mutar para sobrevivir en diferentes especies, lo que muestra su capacidad de mutar.

Aunque eso no es todo: se ha observado que además de estas mutaciones, o debido a ello, está existiendo un aumento el número de casos de animales infectados por covid-19, que según expertos, podrían llevar mucho tiempo estando infectados.

De hecho, para diciembre de 2022, existió el reporte de 7 focos y reportes de casos de covid-19 que se habían dado en animales como gatos, perros, leones y visones americanos, que ocurrieron en 5 países diferentes:

Canadá

Estonia

Italia

México

Suiza

"Aunque el principal motor de la propagación comunitaria e internacional de la pandemia actual es la transmisión de persona a persona, los casos de infección por el virus del SARS-CoV-2 en animales, aunque siguen siendo ocasionales, siguen aumentando", informó la Organización Mundial de Sanidad Animal.

(foto: pexels)

¿Los animales pueden contagiar a los humanos de covid-19?

La OMSA indicó en su informe que existió un reporte en una granja en Michigan, Estados Unidos, donde se registró que en visones contagiados de covid-19, existió una mutación única en el virus, lo que podría sugerir la posibilidad de un contagio del animal a humanos.

Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), informan que aún no existe suficiente evidencia científica de que los animales contagien a los humanos, aunque se sabe que los humanos sí pueden transmitir el virus a los animales.

Ante esta perspectiva, se indicó que la decisión de vacunar a los animales contra covid-19 aún no es definitiva, pues existen pros y contras que deben evaluarse antes de decidir; además, dependiendo del animal y las circunstancias, deberían tomarse decisiones diferentes:

En el caso de animales de compañía, como perros y gatos, la vacunación está recomendada en casos excepcionales, o cuando estén en contacto directo con personas con un sistema inmunológico débil o suprimido.

Los animales domésticos también deben ser vacunados cuando sean una especie susceptible al contagio, y convivan con humanos inmunológicamente débiles.

Para los animales de granja, se sugiere que es preferible que la vacunación sea preferentemente a los humanos que estarán en contacto con los animales, además de que será necesario reforzar las estrategias de bioseguridad.

En cuanto a los visones, que parecen ser una de las especies más afectadas, es necesario evaluar los riesgos y evaluar las opciones de beneficio y eficacia al hacerlo.

(Con información de: National Geographic, Centers for Disease Control and Prevention, Infobae, Diario Veterinario, World Organisation for Animal Health.)