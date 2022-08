Gabriel Peñaloza, oncólogo pediatra del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Juárez de México, indica que cada año tenemos en promedio 2 mil nuevos casos de cáncer infantil en México.

Asegura que el panorama de supervivencia depende de cada caso y del grado de enfermedad con que el pequeño llegue a recibir atención médica.

“Hay casos que se curan en más del 95% y hay otros casos donde simplemente no se curan. En promedio la supervivencia de los niños con cáncer en México está por arriba del 70%, con tratamiento. Por eso hay que llegar a tiempo, eso es muy importante”, señala el experto.

Cáncer infantil en México

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) señala que, en México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años.

(Foto: Pixabay)

Cada 4 horas en promedio se reporta un fallecimiento por cáncer infantil. Además, se estima que hasta 75% de los casos recibe tratamiento en etapas avanzadas, es decir, 3 de cada 4 casos.

Debido a ello, hay una tasa de sobrevida de apenas 51 o hasta de 57% a nivel nacional, en comparación con otras naciones de alto desarrollo que han alcanzado un 90% de sobrevida, según CeNSIA.

A nivel global, el cáncer infantil afecta a más de 400 mil niños cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En México hay más leucemias en comparación con otros países

El doctor Peñaloza detalla que, en México, a diferencia del mundo, tenemos más leucemias. A nivel internacional las leucemias representan el 27% de todos los cánceres, pero en México tenemos más del 50% de leucemias comparado con todos los cánceres infantiles.

(Foto: Pixabay)

Los niños también pueden presentar linfoma (12%) y tumores del sistema nervioso central (9%), de acuerdo al Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) de la Secretaría de Salud.

Existen muchos factores en el país por los que el cáncer infantil se detecta hasta etapas muy avanzadas y por los que la tasa de sobrevida del padecimiento es apenas superior al 50%.

De acuerdo con José Carlos Gutiérrez-Niño, Director General de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), parte de la problemática es que hay un déficit en el número de especialistas o médicos oncólogos a nivel nacional, además de que no hay suficiente capacidad hospitalaria.

Otro de los factores que más influyen desde la perspectiva de Gutiérrez-Niño, es que en general no estamos preparados para pensar que los niños pueden enfermar de cáncer.

Por otro lado, los médicos generales muchas veces no tienen un diagnóstico certero a la primera y se pierde tiempo buscando otras opiniones.

Una vez que se confirma la enfermedad, el inicio del tratamiento no es inmediato, se hacen más estudios para corroborar y al final, la atención se va alentando.

Causas del cáncer en niños

El doctor Peñaloza explica que el cáncer es una enfermedad maligna que puede aparecer en cualquier órgano y a cualquier edad. Por razones que desconocemos, el cuerpo tiene tejido inmaduro que no tiene un orden, por lo que crece sin control.

(Foto: Pixabay)

En niños específicamente, el cáncer es menos frecuente que en los adultos, pero el experto resalta que también existe y es importante tenerlo en cuenta.

“No es tan fácil determinar factores de riesgo para el cáncer en los niños como lo es en los adultos; en la mayoría de los casos no logramos determinar las causas. En menos del 2% de los casos, puede deberse a factores hereditarios y generalmente ocurre en familias con muchas generaciones con cáncer”, puntualiza.

De acuerdo con el experto, hay algunas teorías que indican que ciertas infecciones virales, como el Epstein-Barr (VEB) pueden causar algunos tipos de cáncer en los niños. Otras posibles causas pueden ser la exposición a:

Insecticidas

Pesticidas

Ríos de aguas negras

Estos son factores relacionados a afecciones de la médula ósea en niños. Pero en general, no se saben las causas del cáncer en niños.

“Los niños pueden tener cáncer en cualquier lugar del cuerpo, pero es muy poco frecuente que lo tengan en zonas como el tracto gastrointestinal, esófago, estómago o intestino, tampoco en el pulmón”, detalla el especialista del Hospital Juárez.

En todos los demás lugares puede haber cáncer, los más frecuentes son las leucemias, un tipo de cáncer en la médula ósea, después los tumores sólidos, que pueden aparecer en el cerebro o los ganglios, lo que se conoce como linfomas.



También pueden afectar los riñones, el hígado, los ovarios, el tejido muscular o los huesos, según el oncólogo pediatra.

¿Cómo reconocer a tiempo el cáncer infantil?

El problema del cáncer en los niños es que no hay una señal específica que indique la presencia de la enfermedad. El doctor Peñaloza destaca que los padres deben estar atentos a cuando un síntoma sale de lo normal, como:

Fiebre inexplicable

Dolor en piernas y brazos

Palidez inexplicable

Cansancio excesivo

Infección persistente que no se cura con tratamiento

Tos que no mejora

Ganglios inflamados

Dolor de cabeza

Pérdida de peso inexplicable

Casos que empezaron con ganglios inflamados y un resfriado

Belem tiene 5 años y fue diagnosticada con LLA o leucemia linfoblástica aguda desde que tenía 2 años y 4 meses. Su madre, Alejandra, relata en entrevista con SuMédico que nunca imaginó que se tratara de algo tan grave, pues la enfermedad comenzó a manifestarse con una inflamación en la garganta.

(Foto: Belem, paciente de cáncer)

“Se le hicieron unas bolas en la garganta, muy similar a las paperas, estaban muy grandes, eran unas bolotas en las anginas. Pero ella nunca se quejó de que le dolían o le lastimaban, yo le tocaba para ver si le molestaban pero no, ella siempre me dijo que no sentía nada”, explica Alejandra.

Otro caso es el pequeño Jesús Alejandro, que a sus apenas 4 años lucha contra la leucemia mieloblástica.

“Lo diagnosticaron a los tres años y empezó con un resfriado. Lo llevamos con el médico, pero en ese momento no se detectó la enfermedad. Un mes después tuvo un cuadro de diarrea con dolor de estómago y también acudimos al médico, pero siguió sin detectarse nada.

(Foto: Jesús Alejandro, paciente de cáncer infantil)

Luego empezamos a notar que estaba muy pálido, muy blanco y que había dejado de comer. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que algo andaba mal”, relata su padre, el señor Armando Sánchez García.

Tras hacer varios estudios, la familia de Jesús Alejandro recibió la noticia de que se trataba de leucemia mieloblástica aguda, una de las enfermedades más agresivas para los niños de esta edad.



Desabasto de medicamentos en cáncer

Alejandra, la madre de Belem, cuenta que la carencia de medicamentos siempre ha estado, desde antes de la pandemia, aunque con esta situación se agravó más. Afortunadamente las veces que han faltado los medicamentos a su pequeña, los consiguen por fuera.

(Foto: Pixabay)

Por su parte, desde la experiencia de Gutiérrez-Niño, el desabasto de medicamentos y las irregularidades hacen el proceso más complicado, aunado a que los mexicanos no estamos preparados para estas enfermedades, pues no hay un ahorro y el desgaste económico es muy fuerte.

“El cáncer nos cambió la vida drásticamente en lo económico, en lo moral, en lo familiar, en lo psicológico, en todo. En mi caso dejé de trabajar para poder estar con mi hijo”, cuenta el señor Armando.

Para aprender más de...5 cosas que debes saber sobre la hepatitis aguda infantil

Todo empezó a principios de abril:



La Agencia de Salud Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) informó a inicios de este mes que existían pequeños que requerían evaluación en centros especializados y otros habían sido sometidos a trasplantes de hígado. Todo esto por la hepatitis aguda infantil. ▲ Una enfermedad rara:



La UKHSA descartó los virus de la hepatitis A, B, C, D, E como los causantes porque no se pudieron encontrar muestras de ellos en los menores. Esto hizo que el padecimiento fuera catalogado como extraño porque los virus son los que comúnmente causan la enfermedad. Estas son 5 cosas que debes saber de la hepatitis aguda infantil. ▲ 1: Los síntomas de la hepatitis aguda infantil:



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas que presentaron los menores afectados por la hepatitis aguda infantil fueron: ictericia (color amarillo en piel o la parte blanca de los ojos), diarrea, vómitos y dolor abdominal ▲ 2: Las vacunas contra el coronavirus no causan la hepatitis aguda infantil:



Sobre la supuesta relación entre las vacunas contra el coronavirus y la hepatitis aguda infantil, la OMS rechazó que existiera un vínculo: “No hay evidencia de que la presentación esté relacionada con la vacunación ya que la gran mayoría de los niños afectados no han recibido una vacuna contra el coronavirus”, dijo la organización. ▲ 3: ¿Se puede hablar de casos confirmados?



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que no se puede hablar de casos confirmados en este momento porque todavía no se conoce la causa específica de la hepatitis aguda infantil. Cuando se habla de casos notificados, la OPS apunta que son niños con hepatitis aguda en los que no se encuentran los virus A,B,C,D,E. ▲ 4: ¿Cuántos casos totales se han encontrado con esta definición?



La OPS indica que usando la definición de la diapositiva anterior, se han informado más de 200 casos en 20 países hasta el 3 de mayo ▲ 5: ¿Es tratable la hepatitis aguda infantil?



De acuerdo con la OPS, el tratamiento actual de la hepatitis aguda infantil busca aliviar los síntomas y manejar y estabilizar al menor si tiene un caso grave ▲