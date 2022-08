¿Trabajar de forma virtual o presencial? Ese es el dilema que ya fue resuelto por las empresas que ya optaron por la segunda opción en un intento de volver a la normalidad.

El problema es que el covid sigue al pie del cañón y muchos trabajadores van enfermos, propagando el virus en un círculo vicioso del que parece nunca vamos a salir.

Los expertos advierten que, debido a los síntomas leves o la falta de éstos, muchos trabajadores con covid-19 se presentan a sus labores con el virus. No obstante, desde hace tiempo se sabe que las personas con esas características pueden seguir propagando la enfermedad.

Trabajadores con síntomas leves llevan covid al trabajo

El doctor Ralph Gonzales de la Universidad de California dijo a The Angeles Times, que la última subvariante, BA.5, de ómicron, puede ocasionar síntomas tan leves que pasan desapercibidos o que son confundidos con un catarro, incluso para el personal sanitario.

Todavía más, algunas personas dan positivo hasta cuatro o cinco días después de mostrar los síntomas de covid. Gonzales dijo que “estamos viendo más empleados que han estado en el trabajo a pesar de tener varios días con los síntomas”.

Por favor, traten de no trabajar con síntomas, aunque sean leves

56% de personas con covid no sabían que estaban enfermas

Si bien los casos han descendido, el riesgo de transmisión sigue siendo alto y este se define como la presencia de 100 o más casos a la semana por cada 100 mil habitantes, situación que pasa en muchos estados, como en California.

Cuando hay un alto riesgo de transmisión, se recomienda atender las medidas de prevención que ya se conocen. Hacer uso de cubrebocas, si hay síntomas permanecer en casa, maximizar la ventilación y hacerse pruebas en caso de sospecha, dijo el doctor Muntu Davis, funcionario de Los Ángeles.

Los lugares donde hay brotes suelen ser así porque se propaga la enfermedad a causa de que muchas personas no son conscientes de que están enfermas y no siguen las medidas de prevención. El doctor Davis dijo que algunos estudios han demostrado que hasta un 56% de las personas no sabían que estaban enfermas.

La mitad de los estadounidenses ya tuvieron covid

La variante ómicron ha logrado escabullirse en la inmunidad de las personas vacunadas y que nunca se habían infectado. Estos son algunos datos que reflejan la rápida propagación del virus. Según la Oficina de Salud de la Población de la Universidad de California:

A principios de 2022 menos del 10% de los empleados y estudiantes se habían contagiado de covid

A principios de la primavera, el 20% de los empleados y estudiantes habían tenido covid

A mediados del verano, el 45% ya se había infectado

Una encuesta de Axios/Ipsos dijo que la mitad de los adultos estadounidenses ha tenido una infección por coronavirus en algún momento. En febrero, el 55.5% de los californianos habían padecido la enfermedad. En noviembre pasado la cifra estimada era del 25.3%.

Se aproxima nueva ola de covid en invierno; expertos no saben qué tan grave será

Algunos expertos prevén una ola de covid-19 en otoño e invierno, como ha sucedido en los últimos dos años de la pandemia, la diferencia es que todavía no se sabe cuál será la gravedad.

Asimismo, hay preocupación de un regreso de una temporada de gripe fuerte por primera vez desde que empezó la emergencia sanitaria global.

Por lo pronto, la Casa Blanca espera que para otoño esté disponible una nueva vacuna de refuerzo creada específicamente para ómicron.

(Con información de Los Angeles Times)