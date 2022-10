Esta semana se alcanzó la cifra de 500 millones de contagios por covid-19 a nivel mundial, pero eso solo es el conteo oficial a partir de las pruebas de detección realizadas en el mundo. Sin embargo, hay personas que no tuvieron síntomas o no muchos, por lo que nunca se hicieron la prueba y no están seguras si alguna vez se contagiaron. Estas son algunas señales. ▲

1- Tuviste una “gripe larga”

La gripe o un resfriado común causa síntomas similares al covid-19, con la diferencia de que el nuevo virus provoca una enfermedad más larga que los dos primeros. Mientras que estos causan malestares por unos cuantos días, el coronavirus puede durar hasta dos semanas. Si tuviste una "gripe" larga, tal vez haya sido covid-19, dice WebMD.

2- Te faltó el aire

Sentir como si no pudieras respirar es un síntoma común del covid-19 y que puede ser confundido con un ataque de pánico, ansiedad o bronquitis. Pero la falta de aire por covid-19 dura más tiempo y viene acompañada de síntomas comunes de gripe, explica WebMD.

3- Tos persistente

Según WebMD, si tuviste una tos seca persistente y que tardó un tiempo en desaparecer, esto pudo haber sido un síntoma del covid-19. La tos habría empezado de forma leve, pero luego habría empeorado durante los siguientes 5 a 7 días.



4- Ojos rojos y llorosos

El virus que causa el covid-19 puede entrar al cuerpo mediante un receptor de proteína que se encuentra en los ojos, por lo que puede causar síntomas de conjuntivitis en algunas personas contagiadas. Si tuviste ojos secos, llorosos, rojos puede ser una señal de contagios, explica Heathline.

5- Fatiga extrema

De acuerdo con WebMD, la fatiga extrema o sentirse muy cansado es un síntoma del covid-19. Por lo que si experimentaste un cansancio extremo que no desapareció tras dormir pudiste haber tenido la enfermedad. La sensación puede volver a aparecer días y a veces semanas después.