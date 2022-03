Locklan Samples es un niño de casi dos años de edad que nació con una rara enfermedad genética. Su madre, Katelyn Samples no se dio cuenta de ello hasta que publicó una foto de su hijo en Instagram y una persona le sugirió que su bebé podría padecer el síndrome del cabello impeinable.

Preocupada, la mamá acudió a un pediatra quien le dijo que desconocía la enfermedad y la canalizó con un dermatólogo, quien diagnosticó al pequeño con Pili trianguli et Canaliculi, enfermedad rara mejor conocida como síndrome del cabello impeinable (UHS por sus siglas en inglés).

Según el Centro de Información de Enfermedades Raras y Genéticas (GARD), es un trastorno genético del tallo piloso del cuero cabelludo y que se caracteriza por un cabello seco y encrespado que no se puede peinar de forma plana. El color de cabello suele ser rubio platinado, casi blanco. Puede manifestarse por primera vez desde los 3 meses de edad y hasta los 12 años.

¿Cabello rebelde o síndrome del cabello impeinable?

La doctora Carol Cheng dermatóloga pediátrica de Universidad de California le explicó al medio estadounidense ABC, que cuando se mira un cabello bajo el microscopio, éste no tiene forma cilíndrica sino triangular con pequeños surcos que suben y bajan por el eje largo del tallo del pelo, que lo hace imposible de peinar.

Según datos del Instituto Nacional de Salud, solo se tiene registro de 100 casos del síndrome del cabello impeinable y no hay un tratamiento disponible para esta enfermedad, aunque parece desaparecer una vez comenzada la pubertad.

El síndrome es causado por una mutación en los códigos genéticos de las proteínas que interfieren con la formación del tallo capilar. Algunos casos se han asociado a otras enfermedades como la displasia ectodérmica (desarrollo anormal de la piel, el cabello, las uñas o los dientes), el síndrome de Bork (distrofia capilar, dental y retiniana) y displasia falangoepifisaria en forma de ángel (dedos en forma de ángel).

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del cabello impeinable?

Katelyn Samples dijo en entrevista con el Washington Post que el cabello de su hijo se enredaba con facilidad y era muy frágil, además de que casi no absorbía grasa y suciedad y por ende no debía ser lavado con mucha frecuencia. También explicó que la piel del infante es sensible.

GARD explica que en esta enfermedad, solo el cabello del cuero cabelludo se ve afectado, la cantidad del mismo es normal aunque su crecimiento es lento. En algunos casos puede ocurrir calvicie.

No existe tratamiento para la enfermedad pues ésta se resuelve sola inexplicablemente durante la adolescencia. Sin embargo, se ha mostrado una mejoría de la rebeldía del pelo y su crecimiento al tomar biotina.

Con información de: The Guardian, GARD, Medline Plus