Autorizará Cofepris primer tratamiento oral contra covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy de 7 enero será autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el uso de emergencia controlado de la píldora para combatir el covid-19 de la farmacéutica Merck & CO, que en breve será adquirida por el gobierno para ser aplicada en hospitales públicos.

“Hoy viernes 7 de enero se aprueba autorización para uso de emergencia controlada y es efectivo es una buena noticia”, señaló el mandatario en su conferencia matutina.

(Foto: Pexels)

Las autoridades sanitarias también analizan la efectividad de la píldora Paxlovid de la farmacéutica Pfizer y se prevé que la siguiente semana sea aprobada para su uso de emergencia.

“Estos dos medicamentos que están en proceso de aprobación por Cofepris resultan efectivos tomados y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, para que estén al acceso de todos. Estos medicamentos actúan rápido, y no solo es menos el tiempo de molestias, sino que también menos el tiempo de la enfermedad, es decir, el contagio tarda menos en salir si se usan estos medicamentos”, dijo el presidente.

A finales del año pasado, las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron el medicamento Paxlovid de la farmacéutica Pfizer y Molnupiravir de la farmacéutica Merck & CO (MSD), los cuales pueden ser una opción viable para tratar la covid-19 en pacientes con alto riesgo de vulnerabilidad por la nueva variante ómicron.

¿Cómo funcionan los tratamientos orales para covid-19?

El molnupiravir es un medicamento que actúa introduciendo errores en el código genético del virus SARS-CoV-2, lo que evita que el virus se continúe replicando. Es administrado en cuatro cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante cinco días, por un total de 40 cápsulas y no está autorizado para su uso durante más de cinco días consecutivos.

Tampoco está autorizado para su uso en paciente menores de 18 años porque el molnupiravir puede afectar el crecimiento óseo y cartilaginoso. No está autorizado para la prevención previa o posterior a la exposición al covid-19 o para el inicio del tratamiento en pacientes hospitalizados.

(Foto: Twitter)

Mientras que la píldora Paxlovid de Pfizer es para los pacientes que han dado positivo en la prueba covid-19 y están en alto riesgo de progresión grave de la enfermedad, incluyendo la hospitalización o la muerte. Ayuda a acelerar la recuperación. Una vez recetado, Paxlovid se administra en forma de tres tabletas tomadas juntas por vía oral dos veces al día, en los cinco días siguientes al inicio de los síntomas, para un total de 30 días. Los estudios indican que el medicamento no funciona bien después de siete días del inicio de los síntomas.

(Foto: Twitter)

Contagios por coronavirus

El mandatario federal también explicó que, aunque hay velocidad en los contagios por coronavirus, no hay incrementos en hospitalizaciones ni defunciones en el país.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes, sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos”.

Finalmente, López Obrador apuntó que analizan cómo se adquirirán estos medicamentos y cuántas dosis una vez que las autoridades regulatorias sanitarias mexicanas los aprueben.

“Una vez que estén autorizados ya tomamos la decisión, pero estamos en eso, diario, este dato es de hoy en la mañana, todos los días le damos seguimiento”.

Para saber más de...¿Hay personas inmunes al covid-19?

¿Qué es?

Es una enfermedad de las vías respiratorias que puede causar desde un resfriado común hasta neumonía. Cualquiera que esté en contacto con una persona infectada por el virus puede contagiarse y desarrollar la enfermedad. Los síntomas principales son: dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de garganta. ▲ Asintomáticos

Hay personas que al contagiarse no presentan síntomas pero sí salen positivos en las pruebas de detección del virus. Es decir, al haber estado expuestas al virus sí contrajeron la enfermedad pero ésta se presentó de manera silenciosa, sin síntomas o muy pocos. ▲ Inmunidad:

Pero también existe un grupo reducido de personas que nunca se infectaron a pesar de haber convivido con enfermos de covid-19. Son individuos con resultados negativos en las pruebas de detección pero que tampoco desarrollan anticuerpos. Es decir, son personas que generaron tal resistencia al virus que éste no logró entrar a las células ni replicarse. ▲ Resistencia:

Las personas que nunca se infectaron de covid-19 a pesar de estar expuestas al virus, son pocas y se cree que el fenómeno se debe a una resistencia genética al coronavirus. Lo cual representa un hecho de interés científico porque los genes de dichas personas contienen información valiosa sobre cómo prevenir la enfermedad. ▲ ¿Quiénes son?

Por ejemplo, miembros de una familia contagiada que aunque cuidaron de los enfermos, nunca se contagiaron. O personal médico que asistió a muchas personas con la enfermedad y que nunca tuvieron la infección.

(Foto: Mehr News Agency, Milad Hospital during COVID-19 pandemic 3556142, CC BY 4.0) ▲ Investigación científica:

El Consorcio Internacional para el Estudio Genético Humano de Covid, es una iniciativa de la comunidad científica de 10 países que actualmente se encuentra en la búsqueda de personas inmunes o resistentes al covid y que presenten las características ya mencionadas. Hasta ahora tienen 500 candidatos. ▲ Relevancia:

El objetivo de la iniciativa es comparar el ADN de las personas resistentes con el de las enfermas para encontrar las diferencias fundamentales y el mecanismo que provoca la inmunidad al virus. Lo anterior con el motivo de desarrollar terapias o medicamentos que ayuden a prevenir la enfermedad. ▲

Casos de covid en México

La Secretaría de Salud reportó ayer 6 de enero, más de 100 mil casos activos covid o con síntomas, y confirmó más de 25 mil nuevos casos en las últimas 24 horas.

La ocupación hospitalaria mantiene una reducción del 89% en comparación con el pico máximo de la segunda ola epidémica, sin embargo, en las últimas 24 horas se registró un aumento en la ocupación de camas generales, con un 19%; mientras, en las camas con respirador mecánico o ventilador para pacientes graves de covid, la ocupación es de 12%.

(Con información de Forbes y Secretaría de Salud)