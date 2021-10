AstraZeneca pide autorización para tratamiento covid con anticuerpos

La compañía AstraZeneca solicitó este martes 5 de octubre una autorización para uso de emergencia de su tratamiento con anticuerpos para covid. El medicamento se usaría para prevenir el coronavirus en gente con alto riesgo de contraer la infección y en caso de ser aprobado, se convertiría en la primera herramienta preventiva de su tipo en los Estados Unidos.

El comunicado emitido por la farmacéutica con sede en Reino Unido menciona que ya se le presentó una solicitud a la Food & Drug Administration (FDA) para que se autorice la combinación de anticuerpos de acción prolongada que fabricaron. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Se autorizará el tratamiento con anticuerpos para covid?

El tratamiento con anticuerpos para covid desarrollado por la empresa dirigida por Pascal Soriot se llama “AZD7442” y es una combinación de dos anticuerpos de acción prolongada (LAAB): tixagevimab y cilgavimab, que fueron donados por personas convalecientes después de haber estado infectados por covid-19, informó Astra en un reporte el pasado 20 de agosto de 2021.

Tixagevimab y Cilgavimab son definidos por la International Union of Basic & Clinical Pharmacology como anticuerpos monoclonales contra la proteína de pico de superficie del SARS-CoV-2 que bloquean la unión de picos a ACE2 y previenen la infección en animales. Se encuentran diseñado para ser un agente de acción prolongada.

De acuerdo con el informe del 20 de agosto, los ensayos de profilaxis de fase III mostraron una reducción del 77% en el riesgo de los pacientes de desarrollar coronavirus sintomático, en comparación con el placebo.

“No hubo casos de muertes graves relacionadas con la infección o el coronavirus en los tratados con AZD7442. En el placebo, por su parte, hubo tres casos de covid-19 severo, que incluyeron dos fallecimientos”, señaló el comunicado de prensa.

Dentro del documento más reciente sobre este tratamiento con anticuerpos para covid, se puede leer que los resultados preliminares in vitro demostraron que AZD7442 tuvo mucha actividad contra el virus y, en particular, neutralizó las variantes virales del SARS-CoV-2 incluyendo Delta y Mu.

¿Para qué sirve un tratamiento con anticuerpos?

El Instituto Nacional del Cáncer informa que la terapia con anticuerpos es un tratamiento en el que se usan anticuerpos con el fin de ayudar al cuerpo a combatir infecciones, cánceres y otras enfermedades.

Para la emergencia sanitaria en específico, el U.S. Department of Health and Human Services menciona que el tratamiento con anticuerpos para covid puede ayudar a las personas cuyas pruebas de coronavirus han sido positivas en algún momento durante los últimos 10 días, presentan síntomas de leve a moderados de covid-19 y aquellos que tienen un alto riesgo de presentar signos más severos.

“La gente vulnerable como aquella que se encuentra inmunodeprimida, a menudo no puede montar una respuesta protectora después de la vacunación y sigue en riesgo de desarrollar covid-19. Con esta primera presentación regulatoria global, nos encontramos un paso más cerca de poder proporcionar una opción adicional a las vacunas para ayudar a proteger contra el virus", resaltó el vicepresidente ejecutivo de I + D de productos biofarmacéuticos de AstraZeneca, Mene Pengalos.

En la compañía esperan poder compartir los datos de este tratamiento con anticuerpos para covid a finales de este 2021.