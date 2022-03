Asia batalla con su primera ola de ómicron; Europa puede tener una 2da

Algunas zonas de Asia están sufriendo los peores brotes de su historia mientras sucede la primera ola de ómicron en el continente. Europa, por su parte, puede sufrir una segunda etapa, pues los contagios van en aumento dentro de la región.

China, la nación en donde supuestamente se originó el virus, Nueva Zelanda y Corea del Sur, son los países con una peor situación y todas tienen un factor en común: se habían alejado de las medidas covid y estaban regresando a la normalidad.

La lección que deja ómicron: ¿Seguros que quieren bajar los brazos?

La variante ómicron es más contagiosa que el resto, pero algunos investigadores y expertos han dicho que no genera una enfermedad tan grave como las variantes pasadas. Esto hizo que mucha gente se confiara y dejara de lado las medidas sanitarias que se habían recomendado desde un principio. Sin embargo, ya se están empezando a ver las consecuencias.

De acuerdo con The Dallas Morning News, los expertos de salud en Texas, Estados Unidos, han empezado a ver un incremento importante en el continente europeo y asiático, liderado por la variante BA.2 de ómicron. Se sabe que esta cepa es más contagiosa que la variante ómicron normal y ahora, está causando un aumento de casos.

Australia es una de las naciones que más se han visto afectadas por ómicron, pues ómicron BA.2 se está apoderando del país. De hecho, todos los estados australianos están experimentando un fuerte incremento de infecciones, informa el Financial Review.

Este medio indica que el promedio de casos de siete días es de 15 mil 181, cuando la semana pasada eran 10 mil 689.

La relajación de las medidas sanitarias, la guerra en Ucrania… todo influye. El New York Times menciona que en el continente europeo, algunas naciones se están preparando para lo que podría ser una segunda ola de ómicron, con un nuevo incremento de casos en Francia, Italia, Gran Bretaña y otras regiones. Alemania, por su parte, otra vez se está acercando a niveles récord. Un conflicto como el de Rusia con Ucrania también repercute, pues se trata de aglomeración y si un soldado se infecta, puede afectar a todos los demás, desatando otro brote en cualquier momento.

(Con información de The Dallas Morning News, Financial Review, New York Times)