Fernando del Solar, quien fue actor y conductor de la televisión mexicana, falleció hoy por causas que hasta ahora se desconocen. Sin embargo, el argentino llevaba una larga lucha contra el cáncer y otros problemas de salud derivados de la enfermedad.

Los problemas de salud de Fernando del Solar comenzaron en el 2012 tras ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer peligroso porque ataca al sistema inmune y el sistema linfático.

En su momento, el también conferencista comentó que los primeros síntomas de la enfermedad fueron la agitación y fatiga, que le hicieron pensar que no se había recuperado por completo de una gripe que tuvo.

Así fue la dura batalla de Fernando del Solar contra el cáncer

En una entrevista con TV Azteca, Fernando del Solar comentó que él siempre había hecho ejercicio y que era una persona saludable. Acababa de nacer su primer hijo y él estaba muy al pendiente, siempre subiendo y bajando las escaleras. “Yo me sentía muy agitado”.

Fue cuando decidió ir al doctor por pensar que era una “gripe mal curada”. Recordó que el neumólogo le tomó unas placas de los pulmones y cuando las terminó de ver le dijo “lo que usted tiene es cáncer”. En ese momento él tenía 32 años.

Tras escuchar esas palabras, el conductor buscó una segunda opinión de un oncólogo quien le confirmó el diagnóstico el mismo día que en televisión nacional se anunció que él sería el nuevo conductor de La Academia. “Cuando me dijeron yo me hacía chiquito, quieres gritar y quieres llorar. Mi vida como la conocía ya se acabó. No voy a poder ver crecer a mis hijos”, compartió del Solar en la entrevista.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta los ganglios linfáticos y el sistema linfático, como lo son los glóbulos blancos. De tal forma que no se puede realizar una cirugía para eliminarlo y las únicas formas de tratarlo son con quimioterapia o radioterapia, ambos tratamientos muy agresivos.

El cáncer le provocó una depresión muy fuerte

“Cuando te dicen ‘oiga usted tiene cáncer’ piensas que cáncer es igual a la muerte. Lo único que quería era morirme”, dijo el conductor en entrevista. Fernando del Solar también recordó que tras el diagnóstico no se paró de la cama por un mes, pues se sentía muy triste y deprimido.

Recuerda que intentó toda clase de remedios alternativos para curar el cáncer. Aseguró que fue con chamanes, hizo tratamientos de homeopatía e incluso bebió sangre de zopilote. Nada funcionó, ni siquiera los doctores podían hacer más que el tratamiento de quimioterapia.

La quimioterapia le causó muchos estragos. Tenía sudoración extrema, las encías resecas, vómitos, la comida no le sabía a nada, tenía llagas en todo el cuerpo. Fernando del Solar se sometió a 56 quimioterapias a lo largo de 5 años.

Incluso narró que llegó a tomar quimioterapia mientras conducía La Academia y los de vestuario tenían que esconder la medicación y el catéter para que no se notara. “Era una manera de decir ‘yo puedo’”.

La batalla más dura de Fernando del Solar no fue contra el cáncer

Fernando del Solar experimentó varias recaídas y sufrió muchos estragos de salud causados por el cáncer y su tratamiento. “Tenía agua en los pulmones, no podía respirar, no podía jugar con mis hijos, no podía llevar una vida normal. Estaba con 30 kilos menos de peso. Era una sombra de lo que había sido.”

A pesar de su dura lucha contra el cáncer, Fernando del Solar relató que su batalla más fuerte fue haber perdido todo lo que tenía en la vida: el trabajo, su familia, su relación de pareja, su salud y hasta a él mismo.

Durante todo el proceso de su enfermedad, Fernando del Solar padeció dos crisis médicas, en una de las cuales sufrió un paro cardiorrespiratorio. Después sufrió una tercera recaída en la que cayó en coma; en esta última, los médicos sugirieron a su madre desconectarlo pero ella se negó.

Después de un tiempo, el tumor se redujo en un 80% y al final libró la batalla contra el cáncer. “Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo”, dijo del Solar.

Las otras batallas de salud de Fernando del Solar

A finales del 2019 el actor fue internado por una neumonía que lo dejó en el hospital hasta mediados de febrero de 2020 y que por poco causa su muerte. Él aclaró en el programa de Venga la Alegría que no se trataba de una recaída de cáncer sino que era un problema del hígado.

En octubre de 2021 se rumoró que tenía problemas de salud nuevamente cuando fue captado en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno. El actor aclaró que fue una operación de nariz lo que lo llevó al hospital ya que no podía respirar bien debido a los estragos de salud que le dejó el cáncer.

Hace unas semanas se dio a conocer que el actor canceló un evento que tenía en Mérida debido a que se contagió de covid-19, aunque él nunca lo confirmó.

El 12 de junio el actor dio a conocer la muerte de su padre. Hasta el momento, una persona cercana a Fernando del Solar dijo que el actor falleció por complicaciones de salud.

