Si el salir a la calle a jugar es una práctica ya casi olvidada por los menores, el coronavirus hizo que disminuyera todavía más su realización. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 (ENSANUT), el impacto del covid-19 en México fue tal, que encerró a padres e hijos por igual.

La publicación del Instituto Nacional de Salud Pública menciona que, cuando se le preguntó a la gente que realizaba deporte o actividad antes de la pandemia, el 68.9% reportó haber sufrido alteraciones en sus rutinas. Pero eso no es todo: 3 de cada 10 personas positivas a covid-19 indicaron persistencia de síntomas.

El grupo de edad más afectado por la disminución de actividad física fue el de los adolescentes de 10 a 14 años (71.5%), seguido de los adultos mayores de 20 años (68.6%)

Impacto del covid-19 en México: el virus afecta a las personas independientemente de si tienen síntomas o no

El documento informa que el impacto del covid-19 en México repercute en la salud de las personas aun después de haberse recuperado de la infección:

6 de cada 10 personas diagnosticadas señalaron secuelas después de un mes

3 de cada 10 informan secuelas persistentes

Además, el mayor impacto del covid-19 en México se ha presentado en la población con menor capacidad adquisitiva y sin seguridad social.

“El 76.1% de la población que fue diagnosticada con coronavirus no buscó atención porque consideró que no era tan grave, 8% por considerarlo caro/no tener dinero, 6.9% porque dijo no saber dónde acudir y 6.7% por miedo a contagiarse y 5.8% por miedo a no ser atendido”, se puede leer en la ENSANUT.

Los síntomas más frecuentes en los mexicanos:

34.5% reportó no haber tenido secuelas al ser dado de alta o un mes después de enfermarse

29.5% tuvo fatiga

23.1%, dolores en músculos o articulaciones

21.2%, tos

20.8%, dolor de cabeza

14.3%, pérdida o disminución del olfato

14.1%, dificultad para respirar

12.6%, fiebre

12.4%, pérdida o disminución del gusto

11.7%, dificultad para dormir

11.4%, pérdida de peso

11.3%, falta de aire

10%, ansiedad

8.7%, dolor en el pecho

De la población que tuvo secuelas posteriores a la enfermedad o que las sigue experimentando, a nivel nacional a 19.2% le ha impedido cuidarse por sí mismos y 36.2% reporta impedimento para salir de casa