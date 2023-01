La población de 65 años o más ha ido creciendo enormemente a lo largo de los últimos años, unas de las enfermedades más comunes en este grupo son las arritmias.

De acuerdo con la revista Clinics in Geriatric Medicine, se calcula que hasta 80% de todos los marcapasos colocados por enfermedad del nodo sinusal, ocurren en mayores de 65 años.

¿Ya conoces cuáles son las arritmias más comunes en los adultos mayores?

Continúa leyendo para enterarte

(foto: freepik)

¿Qué es una arritmia?

Según el NHLBI (National Heart, Lung, and Blood Institute) las arritmias son un problema en la frecuencia o ritmo de los latidos cardiacos.

Estas ocasionan que el corazón lata muy rápido (Taquiarritmia) , muy lento (Bradiarritmia) o con un ritmo irregular.

Generalmente se tratan con medicamentos, sin embargo, en algunos casos puede ser necesario que se coloque un marcapasos para así controlar los latidos del corazón.

¿Por qué son tan frecuentes en el adulto mayor?

Las arritmias son un problema que aumenta con la edad y están relacionadas con una mayor mortalidad.

Este tipo de enfermedades son más frecuentes en los adultos mayores debido a los cambios en el corazón que ocurren con la edad como:

Menor número de células marcapaso

Mayor cantidad de tejido graso y fibroso en el sistema de conducción del corazón

Alteraciones en el uso de Calcio dentro de las células

Otro de los factores que vuelven más susceptibles a los adultos mayores de tener una arritmia es la mayor frecuencia de "amiloidosis" en esta población.

(foto: freepik)

Fibrilación auricular

Un artículo publicado por la revista Clinics in Geriatric Medicine indicó que la fibrilación auricular es la arritmia clínicamente significativa más común en el adulto mayor.

Esta enfermedad ocasiona que las aurículas se contraigan de forma rápida y desordenada.

Puede no tener síntomas o provocar manifestaciones como:

Fatiga

Dolor torácico

Palpitaciones

Dificultad para respirar

Mareos o desmayos

Se calcula que 12% de todas las personas con fibrilación auricular tiene 85 años o más y se presenta más en hombres.

Otras arritmias frecuentes en el adulto mayor son:

Flutter auricular

Bradicardia del nodo sinusal

Bloqueo del nodo atrioventricular

Bloqueo de rama izquierda o derecha

(Con información de: Clinics in Geriatric Medicine, National Heart, Lung, and Blood Institute y Braunwald´s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine)