Anuncian convocatoria para médicos especialistas en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció la apertura de la convocatoria para médicos en el país, que garantiza la contratación inmediata de especialistas y “los mejores sueldos” para estos profesionistas.

De acuerdo con López Obrador, el próximo martes 24 de mayo se darán a conocer las plazas disponibles en instituciones públicas de nuestra nación para médicos especialistas.

¿Por qué es importante la convocatoria para médicos 2022? ¿Por qué se dio la contratación de médicos cubanos en México? Esto es lo que debes saber.

Convocatoria para médicos: el anuncio de AMLO y los médicos cubanos

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México señaló la necesidad que se tiene de contratar personal general y especializado que brinde servicio médico de calidad las 24 horas del día en todo México, particularmente en comunidades rurales, donde frecuentemente se presentan muertes por infartos. Por ello es importante la convocatoria para médicos.

“No existen cardiólogos ahí, ni siquiera medicinas para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido. No tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que realizan cateterismos y es una de las principales causas de fallecimientos en el país. Yo no quiero eso”, indicó AMLO.

En sus palabras, las convocatorias para contratar expertos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se repiten durante muchos años, sin embargo, los cargos no son ocupados por factores como la distancia.

De acuerdo con AMLO, los doctores mexicanos no desean atender las convocatorias para ocupar plazas en clínicas y hospitales de zonas rurales, por culpa de la formación neoliberal que han recibido.

“No quieren asistir, están las convocatorias abiertas, nos faltan doctores, vacantes deben ser como 50 mil. Esto se da por la formación que recibieron, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante el individualismo y lo material”, lamentó.

López Obrador resalta que en años pasados se decía que había emoción social en el servidor público, pero que eso ya se terminó, pues “no hay mística, no hay principios”.

“Claro que hay para contratarlos a todos, si el plan que tenemos es que no falten los médicos generales ni los especialistas, pero no sólo que haya médicos y especialistas de lunes a viernes, sino sábado y domingo, que también la gente se enferma y que no sean nada más un turno o dos, que sean las 24 horas”, añadió.

“Lo que estamos haciendo de Cuba es porque faltan médicos”

De acuerdo con López Obrador, los gobiernos de México y Cuba establecieron un acuerdo en materia de salud que permitirá contratar en el país a doctores cubanos, que ayudarán a reforzar la atención médica en el sistema público.

“Si estamos llevando a cabo lo de Cuba es porque requerimos médicos y le agradecemos al pueblo cubano, al gobierno de Cuba, a los médicos de dicha nación por su solidaridad”, mencionó AMLO.

En sus palabras, la salud no debe tener fronteras porque es un derecho humano y esa es una de las razones de la convocatoria para médicos. Además, defendió la contratación de 500 médicos cubanos como parte del convenio antes mencionado, pues dijo que los doctores mexicanos no quieren ir a zonas que estén lejos de sus casas.

“Si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo doctores, pues de Cuba, de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente reciba atención”, dijo.

Ya están abiertas las convocatorias para médicos en el INSABI

A pesar de que todavía faltan algunos días para el anuncio de las plazas correspondientes a la convocatoria para médicos, existe una buena noticia para las personas que quieran trabajar en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

El INSABI anunció en sus redes sociales varias convocatorias abiertas para laborar en distintos centros de salud del país. Estos son algunos de ellos:

Buena Vista Zona Indígena Yokot´an

Hospital de la Comunidad Zumpango

Hospital Básico Comunitario Xalitla

Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo

Hospital General Adolfo Prieto

Hospital General Chilapa de Álvarez

Hospital General de Acapulco