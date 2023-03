André Marín, reconocido periodista deportivo reapareció en ‘La última palabra’ programa de televisión de paga después de meses fuera del aire y reconoció que estuvo a punto de perder la vida por una enfermedad.

En entrevista con Joaquín López Doriga, André Marín señaló que llegó a pesar 40 kilos, “era un esqueleto, ya la libré”.

¿Qué enfermedad estuvo a punto de quitarle la vida a André Marín?

El comentarista deportivo arrastró problemas de salud y primero sufrió de una bacteria llamada Clostridium difficile que le deterioró mucho su salud.

La Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos señala que la Clostridium difficile es una bacteria que puede causar diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis.

Los síntomas de infecciones por Clostridium difficile incluyen:

Diarrea

Fiebre

Dolor o sensibilidad en el estómago

Pérdida de apetito

Náuseas.

“Es una infección en el estómago que, si no la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te pueden llegar a perforar el intestino y el páncreas… No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte”, dijo André Marín en entrevista con Javier Alarcón hace unos meses.

Durante el 2022, la salud de André Marín no hizo más que empeorar y el propio periodista deportivo señala que durante los programas que grababa tenía que tomar medicamentos muy fuertes para el dolor de la columna ya que había sido mal operado de esta parte del cuerpo.

A finales del 2022, André Marín acudió al hospital por una neumonía y permaneció más de 40 días en terapia intensiva.

“Iba tres días al hospital y la última noche pesqué la triple neumonía que incluía neumococo y luego 45 días en terapia intensiva, sin yo entender lo que estaba pasando”, señaló André Marín.

Al regresar al programa de ‘La última palabra’, el periodista dijo; “gracias a Dios estoy vivo, sin salud no hay nada”.

¿Qué es la neumonía con neumococo?

La neumonía es una infección en uno o ambos pulmones que puede darse por una infección bacteriana, viral o fúngica.

Una de las más habituales es la neumonía por neumococo, causada por la bacteria llamada Estreptococo pneumoniae, también conocido como neumococo.

Además de neumonía, esta bacteria también puede causar meningitis o una infección del torrente sanguíneo conocida como bacteremia.

El neumococo se transmite por la vía aérea o por exposición directa a partículas respiratorias de personas infectadas o que portan la bacteria.

Este tipo de infecciones son más habituales durante el invierno y cuando empieza la primavera, ya que coincide en el momento en que las enfermedades respiratorias son más comunes.

Síntomas:

Fiebre repentina

Temblores o escalofríos

Dolor de cabeza

Tos

Sentir dolor en el pecho

Desorientación

Falta de aire

Debilidad

Rigidez en el cuello.

(Con información de: Mayo Clinic y Medlineplus)