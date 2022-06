Análisis de sangre que detectan cánceres pueden perjudicar a usuarios

Una de las pruebas para detectar cáncer existente es el test de sangre, pero los especialistas se encuentran preocupados de que estas herramientas de diagnóstico puedan perjudicar a los pacientes.

De acuerdo con los especialistas, las pruebas sanguíneas son caras y la preocupación de los expertos radica en que dicho método puede conducir a tratamientos innecesarios. ¿Cómo funcionan las pruebas de sangre? Aquí te lo contamos.

Tests de sangre: ¿Una de las pruebas para detectar cáncer más riesgosas?

Las empresas no están esperando el visto bueno de los reguladores sanitarios. El New York Times indica que uno, llamado GRAIL, se encuentra vendiendo su prueba anual, con un precio de lista de 949 dólares, antes de la aprobación, y otra compañía, Exact Sciences, busca hacer lo mismo, usando una disposición conocida como pruebas desarrolladas en laboratorio.

Estas pruebas para detectar cáncer, que buscan fragmentos minúsculos de ADN o proteínas del padecimiento, son una nueva frontera en la detección. Las compañías que los desarrollan dicen que con ellas pueden descubrir docenas de cánceres. Si bien las pruebas de detección estándar son utilizadas comúnmente para detectar el cáncer de colon, mama, cuello uterino y próstata, el 73% de los pacientes que pierden la vida por cáncer presentaban tumores que no son detectados por las pruebas estándar.

Uno de los problemas que tienen las personas para acceder a estos tratamientos es el precio. El costo puesto por GRAIL (949 dólares) no es el único que resulta elevado para la población.

“Esta compañía propone analizar a todos los beneficiarios de Medicare de manera anual, lo que la convierte en la prueba de detección que podría terminar arruinándola”, mencionó el doctor e investigador principal del Centro de Cirugía y Salud Pública del Brigham and Women’s Hospital, Gilbert Welch.

Con 44 millones de beneficiarios de Medicare y una prueba para detectar cáncer anual que cuesta alrededor de $1,000 al año, además de costosas exploraciones y biopsias para aquellos cuyas pruebas son positivas, el precio puede llegar a ser muy alto para la gente.

Para saber más de...Lo qué debes saber del cáncer de hígado

¿Qué es el hígado?

El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano. De acuerdo con la Asociación Americana de Cáncer su función principal es descomponer alimentos, bebidas y medicamentos que entran al cuerpo humano y metabolizar los nutrientes para que puedan ser aprovechados como fuente de energía.

▲ ¿Cuáles son las causas del cáncer de hígado?

Existen diferentes factores que pueden ocasionar el cáncer de hígado, sin embargo este padecimiento no presenta signos ni síntomas hasta que ya ha sido propagado o ha aumentado su tamaño.

▲ Síntomas más comunes

De acuerdo a la Asociación Americana de Cáncer, algunos de los síntomas más comunes de este tipo de cáncer son pérdida de peso (sin intentarlo), pérdida del apetito, sensación de llenura con poco alimento y dolor en el abdomen.

▲ Cáncer de hígado en México

Según datos de la Secretaría de Salud, cada año se registran 8 mil nuevos casos de cáncer en México.

▲ Factores de riesgo

Uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad es tener hígado graso: una condición que está ligada al sobrepeso y la obesidad. Más de 70% de la población mexicana no tiene un peso adecuado.

▲

¿Qué beneficio tienen las pruebas para detectar sangre que son para el cáncer?

El portal especializado Cancer Research UK explica que las pruebas de sangre pueden controlar la salud general, incluyendo el funcionamiento del hígado y los riñones, verificar la cantidad de células sanguíneas y ayudar a diagnosticar el cáncer y otras enfermedades.

Dicha institución señala que hay 4 tipos de pruebas para detectar cáncer por medio de la sangre:

Hemograma completo (FBC): mide la cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas

Urea y electrolitos: muestran qué tan bien están sirviendo los riñones buscando estos dos elementos. Los electrolitos son: potasio, sodio, bicarbonato y cloruro

Pruebas de función hepática: busca niveles de enzimas y proteínas

Análisis de sangre de marcadores tumorales: “Los marcadores tumorales son sustancias que pueden incrementarse si hay cáncer. Suelen ser proteínas. Pueden ser encontrados en la sangre, la orina o los tejidos corporales”, explica Cancer Research UK.

El problema de liberar las pruebas de sangre

“Un análisis sanguíneo para el cáncer no se encuentra exento de riesgos o costos, y tampoco detectará todos los tipos de cáncer”, detalló el investigador del cáncer en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, Tomasz Beer.

A pesar del beneficio, existen riesgos si se desatan las pruebas para detectar cáncer de manera sanguínea y se aplican de manera cotidiana. Por paradójico que parezca, hallar cánceres de manera temprana podría significar tantos fallecimientos que sin un diagnóstico temprano. Eso se debe a que, por lo menos con los tratamientos disponibles, los cánceres destinados a terminar con la vida no necesariamente se curan si son detectados a tiempo.

Estos no son los únicos riesgos. Unas personas podrán tener una prueba positiva, pero los doctores pueden no ser capaces de localizar el tumor. Otros serán tratados de manera agresiva con cirugía o quimioterapia para cánceres que, si no fueran tratados, no habrían crecido ni se habrían diseminado e incluso podrían haberse ido.

(Con información del New York Times)