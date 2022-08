Mediante un decreto que reforma el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su revisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca prohibir “realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión, los cuales se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa:”

El decreto es muy exhaustivo en detallar el tipo de publicidad, promoción o patrocinio y menciona a los medios de comunicación impresos, tales como, revistas, diarios, periódicos, folletos, volantes, boletines, cartas, vallas publicitarias, carteles, letreros, entre otros.

(Foto: Pexels)

También la comunicación personal por correspondencia a través del Servicio Postal, así como a través de correo electrónico.

De igual forma, prohíbe la comunicación sonora, visual y audiovisual, como lo son a través de la radio, cine, televisión, teatro, espectáculos en vivo, películas cinematográficas, DVDs, CDs, entre otros, tanto terrestre como por satélite.

Tampoco se podrá publicitar el tabaco y sus similares a través de redes sociales;

Prohíben publicidad de tabaco

No se podrá colocar publicidad en las actividades, plataformas o aplicaciones digitales en las que se permita la comercialización electrónica e intermediación de ventas vía Internet con diferentes usuarios a través de mensajería de texto, por considerarse una forma de promoción y publicidad de los productos del tabaco, alentando el consumo y la venta de los mismos.

(Foto: Pexels)

Tampoco se podrá hacer a través de servicios de streaming; ni la publicidad por correo electrónico, motores de búsqueda en redes sociales, paginas electrónicas ni publicidad móvil

La industria tendrá que abstenerse de pagar anuncios o textos de opinión sobre los productos de tabaco para dar a conocer las características de un determinado producto o marca comercial dentro de cualquier medio de comunicación o difusión; de igual forma la exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco en los establecimientos o puntos de venta, así como en sitios que le permitan al consumidor tomarlos y observarlos directamente;

También estará prohibida la exhibición directa o indirecta en vehículos individuales o colectivos; el uso de logos, marcas o elementos de marca de productos del tabaco, en productos distintos al tabaco, que comprenda el aspecto distintivo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el mensaje de venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros indicios de identificación de los productos utilizados para cualquier marca de producto de tabaco o que lo representen.

(Foto: Pexels)

Piden a la Secretaría de Salud justificar iniciativa; prevén afectaciones económicas

Tampoco deberán colocar en los videojuegos, ni en lugares de reunión como culturales y recreativos, de entretenimiento, musicales, danza, ni el uso de dibujos del tipo animado en publicidad o envases del tabaco.

En el sitio de la Cofemer hay algunos comentarios respecto de esta iniciativa y destacan varios relacionados con personas que son beneficiarias de apoyos por parte de las empresas productoras de tabaco, sobre todo en el campo mexicano. En el decreto se menciona que no se podrá hacer difusión de las actividades de responsabilidad social que realicen las empresas pero no se menciona que esos apoyos no se realicen.

También aparecen ahí comentarios del titular de la Comisión Nacional para Prevenir Riesgos Sanitarios, Alejandro Ernesto Svarch, en el que pide a la Secretaría de Salud justifique por qué ésta propuesta es mejor que otras opciones y le pide ennumerar mejores prácticas en el mundo para regular la publicidad del tabaco.

También le pide explicar los impactos específicos que podría tener esta regulación, sobre el proceso o procesos económicos que podría afectar la emisión de la propuesta regulatoria, describir el posible impacto en los consumidores; señalar la frecuencia con la que se consumen los productos impactados.

De igual forma le solicita caracterizar a las unidades económicas que se podrían ver afectadas, describir las actividades económicas que podría afectar la regulación, y señalar si la propuesta tiene como objeto atender, prevenir y atenuar una situación de riesgo, daño potencial o afectación negativa a la salud humana.

Por otra parte, el ciudadano Juan Antonio Sabines Torres, asegura que la propuesta es consistente con la norma internacional para la protección de los mexicanos.