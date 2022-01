Ómicron no se detiene, pero cuando se pensaba que la gran cantidad de mutaciones implicaría una severidad mayor del padecimiento, se vio todo lo contrario: más facilidad de contagio, pero una menor gravedad en la enfermedad causada.

“Estamos teniendo un virus muy contagioso, pero que es menos agresivo y probablemente sea la primera forma de que el virus comience a coexistir con el ser humano”, mencionó el doctor Francisco Moreno, en un Facebook Live con Arturo Elías Ayub.

“A ómicron no le conviene terminar con todos nosotros”

A pesar de que las muertes por covid siguen presentándose cada 24 horas, el doctor Moreno señala que al coronavirus no le conviene matarnos a todos, pues no tendría a quién infectar si nos extingue.

“Ese es el tipo de equilibrio que hace la naturaleza. Lo que sabemos de ómicron es que se contagia más, tiene dos receptores por los que se une, que son dos puertas, podría ser una de madera y la otra de aluminio, por las que puede entrar, entonces la célula entra por ahí”, precisa el especialista.

Cuando hablamos, ¿expandimos el virus, incluyendo ómicron?

Moreno Sánchez apunta que el virus sale cuando hablamos, pues emitimos gotitas respiratorias. Un virus más contagioso, indica, es aquel que puede entrar más rápido a la célula que va a infectar.

“Los virus infectan a las células que tienen receptores. Si, por ejemplo, hablamos de un virus gastrointestinal, este busca las células que tienen puerta de madera, están en el tubo digestivo y ahí se mete”, explica Moreno.

Coronavirus, lo que hace, es que busca células en los pulmones y en el aparato respiratorio y ahí se mete. En el caso de la primera versión del coronavirus, compara el doctor Moreno, éste tenía que darle “doble vuelta a la chapa”; delta, por su parte, tocaba e ingresaba, pero ómicron no solo hace eso…

“Ómicron tiene la posibilidad de entrar en diferentes puertas. Las abre solito. Además, tiene otra puerta diferente a la que usaba el otro virus por la cual también entra. Eso lo hace mucho más contagioso”, menciona el experto.

Para saber más de...La relación entre el covid-19 y la diabetes

Además de las secuelas físicas y mentales que deja la infección por coronavirus en el organismo de las personas contagiadas, expertos en materia de salud, específicamente del campo de la diabetes, anticipan un aumento importante en los casos de diabetes tipo 1 y tipo 2 relacionados directamente con el covid-19. Estas son las razones: ▲ Ola de diabetes:

Andrew Boulton, el presidente de la Federación Internacional de Diabetes, señala que se estima el diagnóstico de 200,000 nuevos casos de diabetes para finales del 2022 como resultado directo de la pandemia actual. Se plantean tres principales razones. ▲ Visitas al doctor:

Uno de los principales factores es que a causa del confinamiento muchas personas no han realizado exámenes de detección oportuna de la diabetes por lo que hay muchos casos de la enfermedad sin diagnosticar. Lo anterior resulta peligroso pues la prevención y el tratamiento temprano es esencial para evitar las complicaciones de la diabetes. ▲ Aumento de peso:

La diabetes tipo 2 es consecuencia directa del sobrepeso y la obesidad, condiciones que también han aumentado a causa del confinamiento. Muchas personas subieron de peso por factores relacionados a la pandemia como el estrés, la ansiedad, la depresión, el encierro y el cierre de instalaciones para realizar actividad física. ▲ La infección por covid:

Estudios recientes han encontrado que el covid-19 puede provocar diabetes. Se ha encontrado que el SARS-CoV-2 se aloja e infecta las células beta, que se encuentran en el páncreas y son las responsables de la secreción de insulina. Este fenómeno provoca la muerte de dichas células en algunos casos, y en otros la reducción de la producción de insulina, lo que provoca diabetes tipo 1. ▲

¿Por qué es menos peligroso ómicron?

Moreno Sánchez señala que no todos los virus que sean más contagiosos van a ser más peligrosos. Covid-19 se aloja más en las vías respiratorias altas y no pasa a los pulmones. Si la persona tiene defensas muy bajas, la infección sí puede llegar a la región pulmonar, pero no todos tenemos el mismo organismo.

“No a todos nos va a ir muy bien. Por eso es importante cuidarnos. A la mayor parte de la gente nos va a ir bien, pero hay quienes no y no sabemos quiénes son. Por eso, cuidándote tú, proteges a los demás”, dice Francisco Moreno.

En sus palabras, tanto las vacunas como las infecciones previas hacen que nuestro cuerpo esté preparado para estos virus y el organismo ya no lo ve como algo novedoso, como lo podía hacer cuando recién apareció el coronavirus en Wuhan.

Para saber más de...¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente hay más de 200 vacunas contra el covid-19 en desarrollo. Eso no significa que ya estén próximas a ser utilizadas; de hecho, solo 52 se encuentran en las fases de ensayos humanos para comprobar su eficacia o descartarla. Pero ¿cómo funcionan realmente las vacunas anticovid? ▲ Métodos:

Existen 3 métodos para fabricar una vacuna: con agentes patógenos (virus o bacterias) íntegros; con fragmentos del agente patógeno o con el material genético del virus.

(Foto: https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, 3D-medical-animation-coronavirus-structure scientificanimations com esp2, CC BY-SA 4.0) ▲ Método 1 con vacunas inactivadas:

Este es una de las 3 estrategias para desarrollar la vacuna bajo el método de agente patógeno íntegro. Aquí se va a aislar el patógeno y se va a destruir o inactivar por medio de sustancias químicas, calor o radiación. ▲ Método 1 con vacunas atenuadas y vectores víricos:

En las vacunas atenuadas se utiliza el virus o un patógeno similar y se mantienen activos pero debilitados; para el vector vírico se usa un virus inofensivo que va a transportar proteínas del patógeno a combatir a fin de que se induzca una respuesta inmune sin causar la enfermedad. ▲ Método 2:

Las vacunas con fragmentos del patógeno solo utilizan partes del virus o la bacteria que son indispensables que el sistema inmune reconozca, estas subunidades suelen ser proteínas o hidratos de carbono. ▲ Método 3:

En la vacuna de ácido nucleico se utiliza una secuencia del material genético para que proporciones instrucciones al cuerpo mediante el ADN o ARN para fabricar proteínas específicas y no todo el virus con la finalidad de que el sistema inmune las reconozca y luche contra ellas. ▲ Actualmente las principales vacunas utilizadas contra el coronavirus utilizan alguno de estos métodos. Los más comunes son el 2 y 3.

(Foto: Spencerbdavis, Solo-mrna-vaccine-4, CC BY 4.0) ▲

¿Qué síntomas tienen aquellas personas con ómicron?

Francisco Moreno Sánchez detalla que las personas con ómicron presentan frecuentemente los siguientes síntomas:

+ Mucha congestión nasal

+ Mucho dolor de garganta

+ Fatiga

+ Pueden tener dolores en el cuerpo

“Lo más importante es la congestión nasal. Es como si fuera una gripa muy fuerte, con mucho dolor de garganta. Las pruebas de saliva, que van a la garganta, han sido eficaces para ómicron. Eso sí, si te da esta nueva variante, desarrollas anticuerpos contra ella. Esta puede ser de las últimas variantes de covid”, dice el doctor.

Al ser preguntado si con esta variante se te va el gusto y el olfato, su respuesta fue negativa: “si se te van esos sentidos, lo más probable es que sea delta”, apunta.

¿Cómo podemos cuidarnos en restaurantes?

Moreno Sánchez indica que se debe usar cubrebocas y debemos evitar estar en lugares cerrados cuando vayamos a un restaurante.

“Si vas a ir, que sea un lugar abierto, con las ventanas abiertas, que tenga circulación de aire y procura sentarte donde no estés en contacto con mucha gente. Si vas a estar en contacto con gente, trata de que mientras estás comiendo, no estés hablando, porque es cuando se expande el virus. Cuando termines de comer, te pones tu cubrebocas y platicas, pero con cubrebocas”, recomienda el médico.

¿Ómicron deja secuelas?

“Aparentemente sí. Mucho menos que las otras, pero sí. Parece ahí que es la diferencia con los vacunados y los no vacunados. Incluso el doctor Fauci dio una conferencia donde dijo que había visto más casos de covid largo en personas no vacunadas que tenían ómicron”, responde.

Ómicron y niños

Muchos niños de 10 años para abajo no están vacunados y existe la preocupación de que se vean afectados por ómicron, por lo que el doctor Moreno indica que es una tristeza que no estén vacunados, pues en sus palabras, todos los infantes después de 5 años deberían poder recibir la inyección.

“Más ahorita que está ómicron y que queremos reabrir escuelas. Hago un llamado para que abran la vacunación a menores y dejen que los infantes se vacunen. Para los menores de cinco todavía no se ha aprobado esa vacuna, pero la gente debe entender que las vacunas tienen que cumplir con ciertas normas y si no son efectivas, no se aprueban”, concluye.