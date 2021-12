Acortan periodo de cuarentena: ¿Cuánto tiempo deberás guardarte?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que acortaron el tiempo de aislamiento por covid para las personas que no presenten síntomas.

¿Cuánto tiempo deberás guardarte si tienes la infección, pero te encuentras asintomático? Esto es lo que debes saber.

El tiempo de aislamiento por covid será menor si no presentas síntomas

En su comunicado de prensa, los CDC apuntan que su decisión de reducir el tiempo de aislamiento por covid se debe a que la ciencia ha demostrado que la mayor parte de la transmisión del virus causante de covid-19 (el SARS-CoV-2) se da temprano en el curso del padecimiento, generalmente en los primeros dos días antes de que aparezcan los síntomas y 2-3 días después.

Por ello, se decidió que las personas ya no pasen 10 días en cuarentena y sí una semana (5 días) si dieron positivo a la prueba covid y no presentan síntomas, aunque deberán usar cubrebocas para no infectar a los demás.

“Para aquellos que no se encuentren vacunados, tengan más de seis meses de su segunda dosis de ARNm o que hayan pasado más de 2 meses desde que les pusieron la vacuna J&J y todavía no hayan recibido una dosis de refuerzo, recomendamos la cuarentena durante 5 días seguida de un uso estricto del cubrebocas durante 5 días más”, indican los CDC.

¿No puedes tener un aislamiento por covid? Los CDC mencionan que si un aislamiento por covid de 5 días no es factible, es obligatorio que la persona expuesta use un cubrebocas que le quede bien en todo momento cuando se encuentre cerca de otras personas durante 10 días después de que estuvo expuesto.

“Aquellos que ya recibieron la dosis de refuerzo no necesitan ponerse en aislamiento por covid después de una exposición, pero deben usar un cubrebocas durante 10 días después de haber estado expuestos. Para todos aquellos con exposición, la mejor práctica también incluiría una prueba para covid el día 5 después de la exposición”, añaden los CDC.

En caso de que las personas presenten síntomas, deberán ponerse en cuarentena inmediatamente hasta que una prueba negativa confirme que sus síntomas no son de coronavirus.