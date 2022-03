Cuando las terapias tradicionales contra el cáncer fallan, muchas personas optan por buscar tratamientos alternativos con la esperanza de encontrar algo que los ayude a curar o disminuir los síntomas de la enfermedad.

Sin embargo, una característica de los remedios contra el cáncer es que carecen de evidencia científica que respalde su funcionamiento. Todavía peor, muchos de estos remedios pueden ser costosos y ofrecer nada más que falsas expectativas.

Investigaciones sugieren que hasta el 30% de personas con cáncer han probado una terapia alternativa o remedio contra el cáncer, según Web MD.

9 tratamientos alternativos contra el cáncer que perjudican tu salud

(Foto: Pixabay)

Es importante recordar que la comunidad científica constantemente realiza estudios e investigaciones para encontrar nuevas y mejores formas de tratar el cáncer y que, de encontrar una solución en algún remedio popular, lo más probable es que ya se estarían usando, explica el director de información del Cancer Research UK para la BBC.

También vale la pena diferenciar entre dos tipos de tratamientos alternativos contra el cáncer: los tratamientos complementarios y los alternativos. Los primeros están diseñados para mejorar el bienestar y la calidad de vida del paciente, como el yoga, la acupuntura o los masajes. Y los segundos buscan reemplazar a los tratamientos originales y curar la enfermedad.

Hoy en Sumédico te platicamos cuáles son algunos remedios populares contra el cáncer y si realmente funcionan o en realidad resultan perjudiciales para la salud del paciente al mismo tiempo que comprometen la eficacia de los medicamentos o terapias tradicionales.

(Foto: Pexels)

1. La dieta alcalina

Según Web MD, se trata de una dieta alimenticia que pide comer alimentos alcalinos, ya que, según sus promotores, las células cancerosas no pueden sobrevivir en un entorno poco ácido o alcalino. De tal manera que consumir determinados alimentos reducirá el nivel de acidez del cuerpo y evitará que las células cancerosas se desarrollen.

El medio agrega que no hay evidencia que muestre que la alimentación puede cambiar los niveles de pH en el cuerpo, ya que se es controlado por el organismo, no la dieta, además de que cualquier exceso de ácido se elimina a través de la orina.

2. Aceite de cannabis o marihuana

Web MD explica que algunas personas consideran que el aceite hecho a partir de la marihuana puede matar o reducir los tumores cancerosos, sin embargo no hay evidencia científica que lo respalde. Lo que sí puede suceder es que los compuestos activos de la planta alivien algunos efectos secundarios de algunos tratamientos tradicionales contra el cáncer como las náuseas y la pérdida de apetito.

Sin embargo, el funcionamiento de algunos medicamentos contra el cáncer pueden verse afectados por la marihuana y causar pérdida de memoria y atención, por lo que se recomienda consultar a un doctor antes de intentar esto.

(Foto: Pexels)

3. Cloruro de cesio

Es un tipo de sal que se vende como tratamiento alternativo al cáncer. La teoría es que impide que las células cancerosas se propaguen aunque los investigadores no han encontrado pruebas de ello; de hecho un estudio demostró que el cloruro de cesio no ayudaba a las personas con cáncer, detalla Web MD.

También agrega que su consumo puede ser perjudicial para la salud pues dentro de los efectos secundarios que causa están la diarrea, náuseas y latidos irregulares del corazón. En algunos casos, puede provocar problemas cardíacos graves, posiblemente mortales.

4. Remedios herbales

No se ha demostrado que las medicinas a base de hierbas traten o prevengan el cáncer. Lo que sí se sabe es que pueden impedir que la quimioterapia y la radioterapia funcionen tan bien como deberían. Sin embargo, las investigaciones sugieren que algunas hierbas pueden ayudar a aliviar los efectos secundarios. Por ejemplo, el jengibre puede aliviar los vómitos y las náuseas, explica Web MD.

(Foto: Pexels)

5. Bálsamo negro

Web MD dice que se trata de una pasta, crema o ungüento elaborado con cloruro de zinc, azufre y la planta sanguinaria. Su nombre científico es Bituminosulfonato de amonio. Algunos dicen que el ungüento se dirige al tejido canceroso de la piel, pero eso no es cierto. El ungüento negro daña cualquier piel que toque. Puede destruir la capa superior pero dejar el cáncer debajo. Y puede causar efectos secundarios como infecciones y cicatrices.

6. Altas dosis de vitamina C

En 1970 comenzaron a surgir investigaciones que decían que dosis muy elevadas de vitamina C podían tratar el cáncer porque ésta resultaba tóxica para las células cancerosas. Sin embargo, estudios demuestran que dosis altas de dicha vitamina administradas por vía oral no tienen ningún efecto más que el de interferir con la radioterapia.Los investigadores están estudiando si las inyecciones de vitamina C pueden ayudar pero todavía no hay resultados, explica Web MD.

(Foto: Pexels)

7. Aceites esenciales

Se trata de extractos de plantas, como la lavanda y el árbol del té. Se suelen poner en la piel o respirar su aroma. Algunas personas dicen que tienen propiedades que pueden combatir el cáncer, pero no hay sustento científico detrás de ello. Sin embargo, pueden ayudar a aliviar algunos efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer, como la ansiedad, las náuseas y la depresión, explica Web MD.

8. Enemas

Con ayuda de un enema, se expulsa agua o café a través del colon. Se cree que esta práctica desintoxica el colon y los intestinos, liberándose de toxinas y supuestamente el cuerpo podrá combatir mejor el cáncer. No hay evidencia científica de que los enemas puedan tratar el cáncer o mejorar la salud. Y hacerlo a menudo puede provocar infecciones, deshidratación o un desgarro en el recto. También puede afectar al equilibrio de electrolitos en la sangre, detalla Web MD.

9. Terapia de ozono

El ozono es una forma tóxica de oxígeno. La base de la ozonoterapia es la idea de que el oxígeno adicional dificulta el crecimiento de los tumores. Pero el ozono no tiene ninguna utilidad médica, ni siquiera para tratar el cáncer. Y puede provocar efectos secundarios graves, como inflamación de las venas, dolor de pecho y problemas cardíacos.

Con información de: Web MD, BBC