5 señales de que tienes un riñón enfermo

Tener una enfermedad de los riñones significa que estos órganos no pueden funcionar como deberían. Sin embargo, muchas personas no saben cuáles son los síntomas de los padecimientos renales y los atribuyen a otros factores.

Es importante que las personas sepan cuáles son las señales para que acudan con un especialista y por ello, aquí te decimos 5 de ellas.

5 señales de que padeces una enfermedad de los riñones

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases menciona que hay que tener cuidado con la enfermedad de los riñones, pues se trata de afecciones progresivas, ya que el daño a estos órganos progresa lentamente durante mucho tiempo.

Con la enfermedad de los riñones, como en otros padecimientos, cuanto más temprano se sepa que se tiene más oportunidades hay de hacer los cambios necesarios y que estos tengan éxito.

El instituto explica que la enfermedad de los riñones puede llegar a ser peligrosa porque puede producir otros problemas de salud, como enfermedades del corazón, y se corre un mayor riesgo de padecer derrames cerebrales.

Estas son 5 señales de que se tiene enfermedad de los riñones:

Problemas de concentración

Cansancio

Problemas para dormir

Pérdida del apetito

Aumento o disminución de la micción

Si presentas cualquiera de estas señales, lo mejor es que no las des por sentado y acudas con tu médico de confianza para que investigue si se tiene una enfermedad de los riñones.