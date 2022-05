5 señales de que tienes un nivel de azúcar alto en la sangre

Existen síntomas de la diabetes que son conocidos, como sed, entumecimiento de pies o manos, constante necesidad de ir al baño o la pérdida inexplicable de peso, pero... ¿sabías que hay otras señales que podrían decirte si tienes la enfermedad?

A continuación, te decimos 5 síntomas de la diabetes que no mucha gente conoce y que no debes pasar por alto.

Síntomas de la diabetes que son silenciosos y no deberías ignorar

Si tienes alguno de estos síntomas de la diabetes no quiere decir que ya tengas diabetes (o igual y sí), pero lo más recomendable es que conozcas los factores de riesgo de diabetes y si los tienes, será recomendable que vayas con tu médico de confianza para que te haga los análisis pertinentes.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases informa que los factores de riesgo de la diabetes son:

obesidad o sobrepeso

edad (de 45 años en adelante)

antecedentes familiares

presión arterial alta

nivel alto de triglicéridos

antecedentes de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular

síndrome de ovario poliquístico

depresión

Para saber más de...La relación entre el covid-19 y la diabetes

Además de las secuelas físicas y mentales que deja la infección por coronavirus en el organismo de las personas contagiadas, expertos en materia de salud, específicamente del campo de la diabetes, anticipan un aumento importante en los casos de diabetes tipo 1 y tipo 2 relacionados directamente con el covid-19. Estas son las razones: ▲ Ola de diabetes:

Andrew Boulton, el presidente de la Federación Internacional de Diabetes, señala que se estima el diagnóstico de 200,000 nuevos casos de diabetes para finales del 2022 como resultado directo de la pandemia actual. Se plantean tres principales razones. ▲ Visitas al doctor:

Uno de los principales factores es que a causa del confinamiento muchas personas no han realizado exámenes de detección oportuna de la diabetes por lo que hay muchos casos de la enfermedad sin diagnosticar. Lo anterior resulta peligroso pues la prevención y el tratamiento temprano es esencial para evitar las complicaciones de la diabetes. ▲ Aumento de peso:

La diabetes tipo 2 es consecuencia directa del sobrepeso y la obesidad, condiciones que también han aumentado a causa del confinamiento. Muchas personas subieron de peso por factores relacionados a la pandemia como el estrés, la ansiedad, la depresión, el encierro y el cierre de instalaciones para realizar actividad física. ▲ La infección por covid:

Estudios recientes han encontrado que el covid-19 puede provocar diabetes. Se ha encontrado que el SARS-CoV-2 se aloja e infecta las células beta, que se encuentran en el páncreas y son las responsables de la secreción de insulina. Este fenómeno provoca la muerte de dichas células en algunos casos, y en otros la reducción de la producción de insulina, lo que provoca diabetes tipo 1. ▲

¿Tienes alguno de estos factores de riesgo? Entonces, lo mejor es que te revises si presentas los siguientes síntomas de la diabetes:

1.- problemas para escuchar: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que la diabetes también puede causar daño a los nervios de los oídos, pues con el tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden afectar los pequeños vasos sanguíneos y los nervios del oído interno. Los CDC agregan que los niveles bajos de azúcar también pueden dañar la forma en la que las señales nerviosas viajan del oído hasta el cerebro.

2.- mucha comezón en la piel: La American Academy of Dermatology Association resalta que si se tiene diabetes, es más común que se presente una piel seca y con picazón

3.- ronquera: sí, aunque pueda no parecerlo, hay expertos que relacionan esta señal con la diabetes. En un estudio publicado en The American Journal of Epidemiology se analizó a 69,852 enfermeras estadounidenses de 40 a 65 años sin diagnóstico de diabetes, enfermedad cardiovascular o cáncer y se les siguió durante 10 años. En ese tiempo, se encontró que 1957 tenían diabetes tipo 2, pero eso no fue todo, porque los autores también descubrieron que la ronquera estaba asociada con riesgo de diabetes cuando se ajustaron los análisis por edad y masa corporal. Por ello, se llegó a la conclusión de que la ronquera está independientemente asociada con un riesgo elevado de diabetes tipo 2.

4.- Mucha hambre: de acuerdo con los CDC, este es una señal de que se padece diabetes.

5.- ampollas: ¿A qué relacionas las ampollas? Seguramente no las ves como uno de los síntomas de la diabetes, pero la American Academy of Dermatology Association advierte que algunas personas con diabetes han reportado ampollas que aparecen repentinamente en la piel.