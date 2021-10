5 razones por las que la FDA no aprobó 3as dosis para todos

El comité de asesores de vacunas de la Food & Drug Administration (FDA) rechazó el 17 de septiembre la petición de Pfizer para aplicar una dosis de refuerzo a la población en general. La mayoría de los expertos (16) indicaron que no parecían necesarias y solo 2 estuvieron a favor.

¿Por qué no autorizaron la petición de Pfizer? Estas son 5 razones.

5 razones por las que FDA no autorizó que se pusiera dosis de refuerzo al público en general

Algunos especialistas (los que votaron “a favor”) dijeron que en Israel ya se habían aplicado las dosis de refuerzo y que el riesgo- beneficio era favorable, por lo que si ya se tenían esos datos, no veían razones por las que no se pudiera poner una tercera dosis en el resto de las naciones.

Sin embargo, los expertos de la administración dieron las siguientes razones por las que no aprobaron la aplicación de dosis de refuerzo al público en general:

1 – Pfizer no es la única vacuna existente: Los doctores que votaron a favor estaban argumentando que la eficacia de la inyección disminuía después de cierto tiempo y que por ello era necesario la aplicación de una dosis de refuerzo, pero el comité asesor de vacunas preguntó por los datos de Moderna, Sputnik V, AstraZeneca y otras y mencionó que todavía no tienen datos sobre la seguridad y eficacia de una tercera vacuna en personas que han recibido estas inyecciones, por lo que no se puede descuidar a millones y solo aplicar las de Pfizer.

2 – Es muy pronto: La finalidad de las vacunas es proteger contra la infección grave y las inyecciones existentes hacen exactamente eso, por lo que se busca proteger a la mayor cantidad de personas posible y aunque los voceros de Pfizer dijeron que la eficacia de su producto disminuía con el tiempo, los asesores no lo compraron. Se necesitan más estudios.

3 – Puede que sean necesarias, pero no para todos: El comité asesor literalmente le dijo a Pfizer: “si tu argumento es que todos lo necesitan, entonces la autorización no procede”. Sin embargo, eso no quiere decir que nadie pueda recibir una dosis de refuerzo. La FDA votó a favor de que las personas de 65 años o más y aquellos con riesgo de covid severo sí deberían recibir la tercera dosis.

4 – Pueden existir resultados erróneos: ¿Qué pasa si una farmacéutica empieza a poner dosis de refuerzo y dice que todo es seguro sin considerar al resto de la gente? En palabras del comité, ellos desean tener una mayor cantidad de datos y la posibilidad de buscar hallazgos equivocados antes de poder autorizar una tercera dosis. “Uno de los problemas en esto es que muchos de los datos que se han presentado y discutido hoy no son revisados por pares y todavía no han sido analizados por la FDA", dijo el subdirector de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la FDA, Philip Krause.

5 - ¿Quién piensa en los niños?: Tan simple como eso. Los pequeños también deberían poder tener la posibilidad de estar protegidos contra el virus y actualmente no hay datos sobre una vacunación para ellos y menos sobre la aplicación de una dosis de refuerzo. Hay que esperar más datos.