5 acciones para prevenir la diabetes de forma natural

La Biblioteca Nacional de Medicina señala que la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos, esta enfermedad se puede prevenir y a continuación te damos 5 consejos para hacerlo.

La glucosa proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía.

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

Para saber más de...La diabetes: ¿Cuántos tipos hay realmente?

¿Qué es lo que causa la diabetes?

Es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce la hormona insulina que ayuda a transformar la glucosa (azúcar) en la energía que el cuerpo necesita para funcionar bien. Entonces, los niveles de azúcar en la sangre son muy elevados lo que ocasiona problemas graves de salud y hasta la muerte. Estos son los 4 tipos de diabetes y sus riesgos. ▲ (Foto: Manu5, Type 1 Diabetes Mellitus, CC BY-SA 4.0)

Diabetes tipo 1: Enemiga de niños y adolescentes

Es el único tipo de diabetes que no se puede prevenir con una buena alimentación y ejercicio ya que es una enfermedad autoinmune. Ataca principalmente a niños y adolescentes. Sus síntomas son: la sed excesiva, la orina frecuente, la fatiga y la pérdida de peso. Según datos de 2019 de la Federación Internacional de Diabetes (FID) en México 26 mil 578 niños de 0 a 19 años la padecen. ▲ (Foto: Manu5, Type 2 Diabetes Mellitus, CC BY-SA 4.0)

Diabetes tipo 2: La que se previene es la que más se tiene De todas es la más común, representa el 90% de los casos mundiales. Se debe principalmente al sobrepeso y la obesidad. No tiene síntomas y de no diagnosticarla y controlarla puede provocar graves daños a la salud como enfermedades del corazón, amputación de extremidades, daño renal, ceguera o apnea del sueño.



▲ Diabetes gestacional

La placenta produce hormonas que hacen que las células generen resistencia a la insulina y aunque la madre se medique, ella y su bebé corren un alto riesgo de sufrir un parto de alto riesgo pues el bebé crece más de lo que debería y puede lastimar o ser lastimado al nacer. Inclusive, años después ambos pueden desarrollar diabetes tipo 2. ▲ La prediabetes

Es el antecedente próximo a desarrollar diabetes pues los niveles de glucosa en la sangre son elevados pero no lo suficiente como para tener un diagnóstico formal. La prediabetes eleva el riesgo de padecer diabetes tipo 2, problemas cardíacos y derrames cerebrales. Según la FID, en el mundo 373.9 millones de adultos la tienen. Se puede evitar adquiriendo hábitos más saludables. ▲

5 acciones para prevenir la diabetes de forma natural

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los casos en los que no hay control pueden causar ceguera, disfunción renal, enfermedad cardíaca y otras afecciones graves por lo que es importante saber cómo prevenirla:

1. No consumas azúcares y carbohidratos refinados

Consumir alimentos azucarados y carbohidratos refinados pueden poner a las personas en riesgo en una vía rápida para desarrollar diabetes.

El cuerpo descompone rápidamente estos alimentos en moléculas de azúcar, que son absorbidas por el torrente sanguíneo.

La elevación del azúcar en la sangre estimula al páncreas para que produzca insulina, una hormona que ayuda a trasladar el azúcar del torrente sanguíneo hacia las células del cuerpo.

En personas con prediabetes, las células son resistentes a la acción de la insulina, por lo que el azúcar permanece en la sangre. Para compensar, el páncreas produce más insulina, intentando reducir el azúcar a la sangre a un nivel saludable.

2. Hacer ejercicio regularmente

El ejercicio aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Al realizar actividad física se requiere menos insulina para mantener tus niveles de azúcar en la sangre bajo control.

Muchos tipos de actividad física han mostrado reducir la resistencia a la insulina y el azúcar en la sangre en adultos con sobrepeso, con obesidad y con prediabetes. Estas incluyen ejercicio aeróbico, entrenamiento de intervalos de alta intensidad y entrenamiento de resistencia.

3. Bajar de peso si tiene sobrepeso y obesidad

Aunque no todas las personas que desarrollan diabetes tipo dos tienen sobrepeso u obesidad, la mayoría sí lo tienen.

Además, las personas con prediabetes tienden a tener peso extra en su sección media y alrededor de los órganos abdominales como el hígado. A esto se le conoce como grasa visceral.

El exceso de grasa visceral promueve la inflamación y la resistencia a la insulina, esto aumenta significativamente el riesgo de diabetes.

4. No fumar o dejar de hacerlo

Fumar ha demostrado causar o contribuir con muchas afecciones de salud graves, incluyendo la enfermedad cardíaca, enfisema y cánceres de pulmón, de mama, de próstata y del tracto digestivo.

Existen investigaciones que vinculan el cigarro y la exposición al humo de segunda mano con la diabetes tipo 2.

Un estudio siguió el riesgo de diabetes en fumadores masculinos de mediana edad, después de que dejaron de fumar. Su riesgo se redujo 13 por ciento después de cinco años, y después de 20 años ellos tenían el mismo riesgo que las personas que no habían fumado nunca.

5. No llevar una vida sedentaria

Si quieres prevenir la diabetes, es fundamental que evites ser sedentario. Si tienes poca o ninguna actividad física y te sientas durante la mayor parte del día, tendrás un estilo de vida sedentario.

Estudios observacionales han demostrado un vínculo consistente entre el comportamiento sedentario y el riesgo de padecer diabetes.

Diversos estudios han encontrado que las personas que pasan demasiado tiempo al día en comportamientos sedentarios tuvieron un aumento del 91 por ciento en el riesgo de desarrollar diabetes.

(Con información de: Medlineplus y healthline)