400 millones de cubrebocas gratis: la nueva medida contra covid de EUA

El gobierno de Estados Unidos ha tomado una nueva medida para combatir el coronavirus: regalar cubrebocas para que las personas se puedan proteger del virus estén en donde estén. De esta manera, se difunde el uso del cubrebocas y se busca disminuir el número de contagios ocasionados por ómicron.

De acuerdo con la presidencia de EUA, se regalarán 400 millones de cubrebocas N95 en las próximas semanas. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Uso del cubrebocas: EUA prepara "el mayor despliegue de equipo de protección personal en su historia"

El New York Times informa que los cubrebocas gratuitos estarán disponibles para todas las personas en miles de farmacias locales y centros de salud comunitarios en toda la nación. Dicha medida representará “el mayor despliegue de equipo de protección personal en la historia de EUA”.

Seguramente has visto a mucha gente que se quita el cubrebocas o anda en la calle sin él. Esto pasa en todos los países y Estados Unidos no es la excepción, pero en el país de las “barras y las estrellas”, no quieren dar nada por sentado y tampoco desean que el número de casos siga creciendo, pues según la Johns Hopkins University, son la nación con más contagios y decesos por coronavirus en todo el mundo.

El uso del cubrebocas es una medida muy sencilla, que protege y a la que todas las personas pueden acceder, por lo que el gobierno está apostando a regalar las también llamadas “mascarillas” en un intento por proteger a su gente.

La medida se da al mismo tiempo que la distribución de pruebas gratuitas en las casas de los estadounidenses (otra acción tomada por la administración), quienes pueden pedirlas por medio del sitio web COVIDtests.gov. Esta medida para favorecer el uso del cubrebocas fue informada por primera vez por el medio Político.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dé una conferencia de prensa el miércoles 19 de enero para informar la decisión sobre el uso del cubrebocas.

Dinamarca y Japón también piden a su gente el uso del cubrebocas

Estados Unidos no es el único país que toma acción para promover el uso del cubrebocas, pues Dinamarca también exigió esta medida e implementó reglas para que sus personas las usen en ciertas situaciones.

Los daneses deberán usar el cubrebocas prácticamente en todos los sitios:

Cuando estén en el transporte público (incluyendo metro, autobuses turísticos, trenes, vuelos domésticos, taxis, autobuses, trenes ligeros y transbordadores)

Cuando estén en terminales de transporte (aeropuertos, paradas de autobús y/o estaciones de tren)

Cuando vayan y estén en comercios, tiendas, peluquerías, clínicas de belleza y masajes, salones de tatuajes, solariums o escuelas de manejo

Cuando acudan a restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos que tengan licencia para servir alcohol y en los locales de comida para llevar.

En Japón aumentarán las restricciones para todos los comercios y, al igual que en Dinamarca, las personas también deberán seguir con el uso del cubrebocas para frenar el incremento de contagios debido a ómicron.

(Con información del New York Times)