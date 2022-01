4 cosas que podemos hacer para ayudar al personal médico en pandemia

Ellos salvan vidas y arriesgan la suya para cuidar la salud de quien se enferma de gravedad con el coronavirus, pero… ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar al personal de salud en la pandemia?

La especialista de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, da cuatro consejos para que las personas que no estén en el ámbito médico puedan ayudar a estos trabajadores en la emergencia sanitaria.

¿Cómo podemos ayudar al personal de salud en la pandemia?

Las recomendaciones para ayudar al personal de salud en la pandemia pueden sonar obvias, pero muchas personas les dan poca importancia y los hospitales de varias partes del mundo están sintiendo una mayor presión por el número de personas que requieren atención.

Estas son cuatro maneras en las que podemos ayudar al personal de salud en la pandemia, según la doctora Van Kerkhove:

1.- Cuidarnos: “La primera recomendación que le daría a la gente es que se mantenga segura. Si puede prevenir un contagio, guardar cuarentena en caso de estar infectada, hacer una lista de contactos para poder llevar a cabo un rastreo en caso de ser necesario, el virus se acabará con ellas y no se pasará a otras personas”, precisa la especialista.

2.- Ayudar a los demás: En palabras de Van Kerkhove, los trabajadores de salud, maestros y elementos en la primera línea están laborado horas extras, por lo que se encuentran exhaustos. “Una de las cosas más tristes que vi mientras me encontraba en China en febrero de 2020, fue a vecinos ayudando al personal de salud dejándoles alimentos y productos de supermercado fuera de sus puertas”, confiesa la investigadora de la OMS.

3.- Promover la vacunación equitativa: no es ningún secreto que hay naciones que todavía no han podido recibir ni una dosis de la vacuna covid porque no les alcanza el dinero para comprar dosis para su población, por lo que Van Kerkhove indica que para ayudar al personal de salud en la pandemia es promover una equidad en vacunación.

“Si pueden donar a lugares que recolecten dinero para los trabajadores de salud o para personas que lo necesiten o que ayuden a que llegue la vacunación a lugares donde no ha llegado, háganlo”, recomienda la experta.

4.- Innovar: Sí, no todos somos científicos, pero Van Kerkhove indica que las personas también podemos innovar para ayudar al personal de salud en la pandemia.

“Pienso que estamos viendo innovaciones muy interesantes en cuestión de equipo de protección personal, como cobertores o diferentes tipos de cubrebocas, que pueden ayudar a los trabajadores sanitarios a mantenerse seguros y a que los servicios esenciales sigan laborando. Hay mucho que podemos hacer en distintos aspectos de la pandemia. Piensen: ¿Cómo me puedo involucrar?, ¿Cómo puedo ayudar a los trabajadores de la salud en la pandemia? Y tomen acción”, indica la experta de la OMS.