Desde el inicio de la emergencia sanitaria, los esfuerzos en salud pública y la literatura se enfocaron principalmente a los adultos, mientras que los niños y adolescentes siguen teniendo consecuencias de salud física y mental derivadas del coronavirus. Por ello, un grupo de especialistas publicaron un metaanálisis sobre la incidencia del covid largo en niños.

Las doctoras Sandra López-León (autora) y Cipatli Ayuzo del Valle (coautora) apuntan que se trata de una fotografía total de los síntomas que se están presentando en menores de edad después de haber tenido coronavirus. Esto es lo que debes saber.

Covid largo en niños: “los síntomas pueden pasar desapercibidos por la gente”

¿Qué harías si tu hijo/a empieza a dormir más o a reducir su tiempo de descanso? Quizá los padres piensen que su pequeño se encuentra estresado o que tiene mucha tarea, pero se trata de indicadores de coronavirus prolongado.

“Hay síntomas como pérdida del apetito, cambios en el estado de ánimo, fatiga, dolor de cabeza, diarrea o estreñimiento que pueden ser confundidos con otra causa y no se considera que pueden indicar covid largo en niños”, menciona la doctora Cipatli Ayuzo del Valle, quien fungió como la coautora del estudio, para Sumédico.com.

Para el metaanálisis realizado por las doctoras López-León y Ayuzo del Valle, se analizaron investigaciones realizadas en todo el planeta publicados hasta el 10 de febrero de 2022 sobre las secuelas de coronavirus en menores, encontrando 8,373 artículos.

De estos, 21 cumplían el criterio de inclusión: estar en inglés, tener más de 30 pacientes menores de 18 años, no tratarse sobre el Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños (MIS-C) y cumplir con la definición de covid largo del National Institute for Healthcare Excellence (síntomas que persisten a las 4 a 12 semanas o surgen antes de 12 semanas post-infección).

“Pudimos ver que el 25.24% de los menores de 18 años, es decir 1 de cada 4 niños con el coronavirus, reportó por lo menos una secuela independientemente de la severidad de su infección (asintomáticos, leve, moderado, grave o severo). Esto es alarmante”, indica la doctora Ayuzo.

¿Cuáles fueron las principales secuelas del covid largo en niños?



La también pediatra señala para Sumédico.com que la incidencia de estas secuelas que aparecen o persisten después de haber tenido coronavirus es menor, comparado con lo que se puede ver en adultos.

Ayuzo informa que las principales secuelas del covid largo en niños fueron:

cambio de humor (tristeza, tensión, enojo, depresión y ansiedad) - 16.5%

fatiga - 9.66%

alteraciones del sueño (insomnio, hipersomnia, y baja calidad del sueño) - 8.42%

“Entendemos que la gente no va a leer los 18 mil artículos que nosotras leímos para hacer el metaanálisis, pero es importante decirle a la gente ‘aquí está el resumen de lo que está pasando, hay que saberlo y hay que diagnosticarlo”. De los 40 signos y síntomas, muchos podrían pasar desapercibidos y por ello es importante conocer estas señales. Si su hijo tuvo covid-19, no deben vigilarlo solo 5 a 7 días, sino que deben seguir viendo cómo se comporta el menor en las siguientes 4 a 12 semanas, aunque ya no tenga síntomas”, recomienda la doctora Ayuzo.

Un factor para destacar es que las autoras del metaanálisis fueron 6 científicas y médicas mexicanas y una española, todas mujeres.

“A los padres de familia les diría que no den ningún síntoma por sentado y que no piensen que por haber pasado una semana y no haber tenido una gran cantidad de síntomas ya superaron la enfermedad. Coronavirus es una enfermedad que si bien entra por vía respiratoria, es inflamatoria. Inflama todos y cada uno de los órganos y tenemos que voltear a ver a nuestros niños a largo plazo”, sugiere la experta.

"La vacunación a menores de entre 5 y 11 años llega un poco tarde... pero seguimos a tiempo"

Al preguntarle sobre la administración de vacunas a menores de entre 5 y 11 años, la doctora Ayuzo confiesa que tiene sentimientos encontrados, pues está contenta porque se tendrá una vacunación a menores de edad y el biológico utilizado será de una marca aprobada. Sin embargo, hay algo que le causa incertidumbre.

“Vamos un poco tarde, pero estamos a tiempo. Se habló de la compra de 8 millones de vacunas y los niños de 5 a 11 años son 15 millones de acuerdo con INEGI 2019. Si cada niño necesita 2 vacunas, requerimos 30 millones y no solo 8. Espero que esos 8 millones que anunciaron sean solo el inicio”, concluye.