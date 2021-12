Cofepris emite autorización de uso de emergencia para vacuna Abdala

Por medio de un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que se dictaminó procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna cubana “Abdala”.

Se trata de una vacuna que en sus ensayos clínicos mostró una eficacia del 92.2% y que ya había sido autorizada para uso de emergencia en Cuba desde el pasado 9 de julio, cuando el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba le dio dicho permiso.

Cofepris dice que “sí” al uso de emergencia de la vacuna Abdala

El órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba “Granma”, explicó en julio de 2021 que Abdala mostró una buena eficacia tanto en la prevención de la enfermedad sistémica de gravedad, como de la muerte causada por el coronavirus, aunque eso sí, la vacunación no evita que te contagies, sino que el padecimiento pasa ser muy leve y tal vez ya no transmitas el virus.

Abdala, que tiene como denominación distintiva una proteína recombinante del dominio de la unión al receptor del virus del SARS-CoV-2, recibió la autorización para uso de emergencia por parte de Cofepris luego de que personal especializado realizara una revisión técnico – científica y se encontrara que cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.

Cabe destacar que, como Autoridad Reguladora Nacional de referencia (ARNr), calificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las decisiones de Cofepris son reconocidas por diversas naciones de la región, por lo cual las vacunas aprobadas son susceptibles de ser usadas en otros países.

Se trata de la primera vacuna de origen latinoamericano para la que hay una sesión por parte del Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de Cofepris.

A continuación, las vacunas contra el coronavirus a las cuales Cofepris ha otorgado autorizaciones para uso de emergencia, además de Abdala:

¿Qué significa la autorización para uso de emergencia otorgada a la vacuna Abdala?

La Food & Drug Administration (FDA) de Estados Unidos explica que la autorización de uso de emergencia, facilita la disponibilidad y el uso de los fármacos, en este caso de las vacunas, que son requeridos durante las emergencias de salud pública.

De acuerdo con la administración, durante una emergencia sanitaria, el comisionado de la dependencia puede autorizar, bajo la sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, el uso de los productos médicos que todavía no se encuentran aprobados o el uso no aprobado de las medicinas que sí estén aprobadas para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades graves o que puedan resultar letales cuando no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles.

Recuerda que aunque ya estés vacunado, debes seguirte cuidando, pues el virus todavía puede hacer que te enfermes. No bajes los brazos y sigue con las medidas de prevención.

(Con información de Cofepris y Granma)