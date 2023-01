Por si no lo sabías, tanto la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional Contra el Cáncer determinaron al 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer.

En lo que respecta a médicos oncólogos y hematólogos especialistas, han planteado los grandes desafíos que representa el envejecimiento de la población, sus implicaciones en materia de atención médica y tratamiento del cáncer, enfermedad que en la actualidad es la principal causa de muerte en todo el mundo, con 10 millones de defunciones registradas.

¿Envejecimiento acelerado de población transformará de raíz la atención del cáncer en México?

En las últimas décadas, la estructura poblacional del mundo y del país se ha transformado a un paso acelerado.

del mundo y del país se ha transformado a un paso acelerado. De acuerdo con las proyecciones actuales, se estima que en 2050 una cuarta parte de la población mexicana serán personas mayores de 60 años de edad .

serán personas mayores de . El envejecimiento también va de la mano con la incidencia del cáncer ya que para 2040 el 65% de los nuevos casos de cáncer se concentrarán en este grupo poblacional.

también va de la mano con la incidencia del ya que para 2040 el 65% de los nuevos casos de se concentrarán en este grupo poblacional. Estas cifras ponen de manifiesto la relevancia de dignificar el cuidado de la salud y brindar oportunidades para tratar el cáncer y procurar una mejor calidad de vida, aún en etapas avanzadas de la vida.

¿Envejecimiento, factor del cáncer en México?

Actualmente estamos viviendo un momento de transición en donde el envejecimiento es y será una condición común y desde ahora debemos ocuparnos en trazar el camino para que los adultos mayores tengan una buena atención y un seguimiento metódico.

Evitando que su edad o su condición natural de fragilidad tenga alguna influencia en las decisiones del tratamiento.

El envejecimiento es el factor de riesgo individual más importante para el cáncer. Además, aumenta el riesgo de sufrir otras enfermedades y lesiones y puede afectar:

El bienestar.

La independencia.

La autoestima de una persona.

Foto: Canva

¿A partir de qué edad empieza la vejez?

La Organización Mundial de la Salud, OMS, por su parte, clasifica la edad adulta de la siguiente manera:

Adulto joven, de 18 a 44 años.

Adulto medio, de 45 a 59 años.

Adulto mayor o anciano joven, de 60 a 74 años.

o anciano joven, de 60 a 74 años. Anciano, de 75 a 90 años.

Anciano longevo, a partir de los 90 años.

¿Cuántos años vive una persona con cáncer?

De acuerdo con las últimas cifras que externa la Organización Mundial de la Salud en 2019, había 16.9 millones de personas que vivían con antecedentes de cáncer en los Estados Unidos.

Otras estadísticas recientes sobre la sobrevivencia al cáncer, señalan que alrededor del 67 % de los sobrevivientes del cáncer han sobrevivido 5 años o más después del diagnóstico.

Lo anterior adquiere mayor relevancia en estadios avanzados de la enfermedad, es necesario precisar que debemos erradicar la idea de que no hay nada por hacer cuando la enfermedad se ha extendido a otras partes del cuerpo.

Los avances de la ciencia nos permiten brindar mejores condiciones para que los pacientes oncológicos gocen de períodos más prolongados con estabilidad.

¿Cómo cambia la vida de una persona con cáncer?

El cáncer cambia las rutinas diarias y los roles de las personas, tanto del paciente diagnosticado como de las personas que lo rodean.

Es posible que necesiten empezar a hacer las cosas que usted siempre ha hecho por ellos, puede que necesite ayuda. Estos cambios pueden ser difíciles para todos.

Un claro ejemplo de estos progresos se observa en la atención del cáncer de próstata, enfermedad que en el 70% de los casos se detecta en etapas avanzadas y es la primera causa de muerte en hombres mayores de 65 años.

En México existen cinco veces más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata metastásico. Siendo tan alto el volumen de estos pacientes, es de gran valor que los avances de la investigación y las nuevas terapias hayan logrado incrementar la expectativa de supervivencia global de un promedio de 2 años a 5.5 años.

¿Qué provoca la muerte por vejez?

Las enfermedades circulatorias causan una edad de muerte media de 82,1 años de edad en hombres y 86,3 en mujeres, un 2 o 3% menos que la edad de muerte por senilidad.

Las enfermedades respiratorias producen la muerte en promedio a los 83,2 años en hombres y a los 86,7 en mujeres, un 2% menos respecto a la muerte senil.

Foto: Canva

¿Cáncer más frecuente en adultos mayores?

La innovación ha contribuido de manera importante en la atención del mieloma múltiple, el segundo cáncer hematológico más frecuente en México que se presenta principalmente en mayores de 60 años de edad.

El mieloma múltiple está directamente asociado al envejecimiento, ya que es una enfermedad compleja que suele detectarse tardíamente, que genera recaídas y resistencia al tratamiento.

Afortunadamente, en los pacientes con recidiva, las nuevas estrategias combinadas con inmunoterapia reducen el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 45%.

La medicina de alta especialidad en cáncer de próstata avanzado y mieloma múltiple, no solamente ha contribuido con mecanismos de acción más específicos y mejores perfiles de seguridad, también han mejorado la tasa de supervivencia en estos pacientes que comúnmente son mayores de 60 años de edad.

¿Cómo ayudar a un adulto mayor con cáncer?

Además, estos son otros cuidados que podemos ofrecerles e incluyen:

Estar a su lado. El apoyo de familiares, amigos y cuidadores supone una ayuda fundamental para atravesar los cambios que provoca el cáncer y favorece el bienestar mental y la calidad de vida de la persona que lo sufre. Escuchar sus deseos.

Foto: Canva

Estas herramientas terapéuticas tan solo representan una parte de los recursos encaminados a la atención del cáncer en los años por venir.

La iniciativa global de Sanofi When Cancer Grows Old aborda los desafíos del cáncer y el envejecimiento, a través de colaboraciones con la comunidad mundial del cáncer, profesionales de la salud y organismos no gubernamentales.

When Cancer Grows Old promueve el diálogo, la revisión de políticas públicas y las guías de práctica clínica para mejorar los estándares de cuidado en la población de pacientes de la tercera edad. El objetivo es dar a todos los pacientes la mejor oportunidad posible de vivir vidas más largas y plenas.

(Con información de Sanofi, Instituto Nacional de Cancerología, Secretaría de Salud, Organización Mundial de la Salud, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional Contra el Cáncer)