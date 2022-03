Doce uvas, 12 propósitos nuevos para ser tu mejor versión este 2022

Sigue lo que quieres en la vida para ti, no solo lo que otros quieren para ti.

¿Estudias o trabajas en algo que no te gusta? ¿Persigues las metas que tú quieres o que alguien más te impuso? Es importante hacer lo que tú quieres para tu vida, no lo que los demás quieren. Así que si no eres feliz con el rumbo actual de tu vida, haz un cambio, hazte una promesa y ve a conseguir aquello que más quieres.