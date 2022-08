Se le llama padecimientos epónimos a las enfermedades que tienen apellidos de personas y si bien puede representar un honor que nombren a un malestar con tu nombre porque fuiste quien lo descubrió, también puede ser una fea forma de que te recuerden.

¿Lo has pensado? Aquí te decimos 5 enfermedades que tienen apellidos de personas famosas.

Enfermedades que tienen apellidos de personas: ¿has escuchado hablar de ellas?

¿Si Alois Alzheimer viviera se sentiría feliz cuando viera el miedo que genera escuchar su apellido? Quizá no, pero solo es una de las enfermedades que tienen apellidos de personas.

Aquí te decimos 5 enfermedades que tienen apellidos de personas famosas:

1: Salmonelosis:

La enfermedad no está nombrada por los salmones que ves en los entornos acuáticos o en la pescadería.

Este malestar recibe su nombre por el patólogo veterinario Daniel Elmer Salmon. Sus trabajadores, donde figuraba el epidemiólogo Theobald Smith, nombraron a la bacteria como Salmonella en honor a su jefe. ¡Lo queremos, jefe!

2: Enfermedad de Crohn:

Este padecimiento fue nombrado así por su descubridor, el doctor y gastroenterólogo estadounidense, Burrill Crohn.

¿Te gustaría que te asociaran con un padecimiento que puede afectar cualquier porción del tracto digestivo?

Para aprender más de...Estos son 8 síntomas tempranos del Parkinson que debes conocer

¿Qué es?

Según la Clínica Mayo, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva que afecta el sistema nervioso y altera el movimiento. Es causada por la falta de producción de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina, la cual es responsable de los movimientos y el estado de ánimo. ▲ 1- Temblor

Es uno de los síntomas tempranos de la enfermedad. Se experimenta como un temblor en los labios, los dedos, las manos o las piernas en un estado de reposo o relajación. Lo normal es que alguna parte del cuerpo tiemble después del ejercicio o al tomar algún medicamento, indica la Fundación de Parkinson de Estados Unidos. ▲ 2- Cambios en la escritura

La Fundación de Parkinson de EU dice que el cambio radical y repentino en la escritura, como hacer la letra más pequeña o juntar más las palabras es un síntoma temprano del Parkinson. Con el envejecimiento, las manos se vuelven rígidas o hay una pérdida de la visión lo que puede alterar la escritura y es normal siempre y cuando sea de forma paulatina. ▲ 3- Problemas con el sueño

Cuando una persona comienza a experimentar constantemente problemas al dormir, como hacer movimientos bruscos, patear, golpear o caerse de la cama mientras se encuentra profundamente dormido es una señal temprana de Parkinson, explica la Fundación de Parkinson. ▲ 4- Rigidez en el cuerpo

Si se experimenta rigidez en las manos, los brazos o el cuerpo en general que no cede ante el movimiento, podría ser un síntoma del Parkinson. Si los brazos no se mueven al caminar o cuesta trabajo despegar los pies del suelo o hay dolor de cadera y hombros, hay que tener cuidado y asistir al doctor, indica la Fundación de Parkinson. ▲ 5-Pérdida de la expresión facial

Se le llama “aspecto de máscara” a la pérdida o falta de expresión facial. Tener un aspecto serio, enojado o deprimido aun sin estarlo, así como la falta de parpadeo son signos usuales de una etapa temprana de Parkinson, dice la Fundación. ▲ 6- Encorvamiento de la espalda

Un cambio en la postura como encorvar la espalda no es tan normal, sobre todo si es algo repentino y muy notorio. Si se observa que al ponerse de pie ocurre un encorvamiento de la espalda, podría ser un síntoma de Parkinson, indica la Fundación. ▲ 7- Voz baja

Hablar con un volumen de voz más bajo que el usual o hablar con ronquera puede ser un síntoma temprano de Parkinson. Si hay cambios en la voz, se debe consultar a un médico para saber qué significa, expresa la Fundación. ▲ 8- Pérdida del olfato

Si se observa que no se pueden oler determinados alimentos fuertes como los pepinillos, un plátano o la canela, la Fundación de Parkinson recomienda visitar a un especialista cuanto antes, ya que podría ser un síntoma temprano de la enfermedad. ▲

3: Alzheimer:

Este padecimiento fue nombrado así en honor al neuropatólogo alemán Alois Alzheimer, que, si te lo preguntabas, no era nada olvidadizo. Esta afección recibió su nombre gracias a que en 1906, Alois notó alteraciones en el tejido cerebral de una mujer que había perdido la vida por un padecimiento mental poco visto.

Entre los síntomas se encontraban:

pérdida de memoria

problemas de lenguaje

comportamiento poco predecible

Para aprender más de...Ni secuela del covid ni mala memoria, podría ser Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que daña y mata las neuronas del cerebro. En consecuencia se deteriora el pensamiento, la meomria y el lenguaje. ¿Te preocupa que un miembro de tu familia padezca esta enfermedad? Checa estas señales ▲ Problemas de memoria y lenguaje:

En las etapas tempranas del Alzheimer es la memoria de corto plazo la que se ve afectada. Las personas podrían tener problema recordando conversaciones recientes o hacen las mismas preguntas e incluso se les dificulta recordar algunas palabras. ▲ Cambios en el comportamiento:

El Alzheimer provoca cambios de humor repentinos, desorientación y confusión. Una señal comun de la enfermedad es que la persona abandone costumbres que tenía, como por ejemplo se dejan de asear y arreglar. ▲ Mala concentración:

Las personas con Alzheimer comienzan a tener problemas para realizar activiades cotidianas como cocinar o pagar las cuentas. Conforme la enfermedad progresa, pueden olvidar personas y perderse facilmente.

▲ No ignores las señales:

Si tu ser querido presenta estas señales, lo mejor es acudir al doctor, pues entre más temprano se diagnostica, funciona mejor el tratamiento. ▲ Pronóstico de vida:

La enfermedad se desarrolla a diferente ritmo en cada persona. En algunos solo pasan un par de años antes de una severa pérdida de la memoria y para otros eso puede pasar en 20 años. La esperanza de vida es de 3 a 9 años depsués del diagnóstico. ▲

4: Tourette:

Este trastorno neurológico que se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que se quedan durante más de un año está nombrado en honor a Georges Gilles de la Tourette, el neuropsiquiatra francés que describió con éxito la afección a fines del siglo XIX.

5: enfermedad de Parkinson:

Como puedes leer, todas estas son enfermedades que tienen apellidos de personas y hay muchas más. Otro padecimiento nombrado en honor a su descubridor es la enfermedad de Parkinson.

Dicha afección fue denominada así porque fue descubierta por el doctor británico James Parkinson.

James publicó un artículo llamado “Ensayo sobre la parálisis temblorosa” (An Essay on the Shaking Palsy) que trataba sobre la enfermedad que después llevó su apellido.