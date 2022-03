¿Mayor de 30? 5 hábitos para mejorar la salud de tu corazón

Cuando eres joven no te preocupas mucho sobre tu salud, pero al pasar los 30 debes empezar a preocuparte sobre problemas de salud que antes no tenías en mente. Si comiste en exceso cuando eras pequeño, puedes presentar sobrepeso en la adolescencia, con todo lo que eso implica para la salud cardíaca. Por ello, te decimos 5 formas de cuidar el corazón.

Lograrlo tiene mucho que ver con cambios en tu vida diaria y estas son las recomendaciones de los expertos.

5 formas de cuidar el corazón cuando llegas (o pasas) los 40 años

El Centro Médico Wexner de la Ohio State University indica que el hecho de que muchos estudios recluten a personas de 40 años en adelante no es ninguna coincidencia, pues pasando los 30s, mucha gente se empieza a preguntar lo que puede hacer para cuidar su salud.

Dicha institución apunta que el corazón es un buen lugar para empezar y que su primera recomendación es acudir a un médico para una revisión general. Más vale prevenir, ¿no?

1) Deja de fumar: si lo haces, intenta hasta lo imposible por dejarlo y si no fumas, no empieces. El doctor Juan Rivera le dice al portal EatThis.com que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares se incrementa según la cantidad de cigarros que se fumen diariamente.

2) Modificar la dieta: el Centro Médico Wexner de la Ohio State University recomienda que no se consuman siempre carnes rojas y que se varíen con pescado o vegetales. También se sugiere dejar los refrescos, el helado y las bebidas energéticas, pues contienen una gran cantidad de azúcar.

“El simple hecho de reducir la ingesta de carnes rojas ya es un buen avance inicial para la salud cardiovascular y en general”, menciona el centro médico.

3) Encuentra actividades físicas que te gusten: el Guadalupe Medical Center de Estados Unidos informa que una actividad física regular (40 minutos tres o cuatro veces por semana) mejora la presión arterial y el colesterol “bueno”, reduce las posibilidades de tener diabetes y fortalece el corazón, por lo que encontrar tiempo para ejercitarte es una de las formas de cuidar el corazón.

4) No tomes alcohol: irse de fiesta en la juventud puede parecer algo que te hará popular entre tus amigos del colegio, pero llega un punto en el que ya no se resiste lo que se aguantaba antes. Por ello, se recomienda el mismo principio que con los cigarros: si tomas, déjalo y si no lo haces, no comiences.

El Centro Médico Wexner de la Ohio State University advierte que tomar demasiado alcohol puede incrementar el riesgo de muchos problemas de salud, como los accidentes cerebrovasculares y la presión arterial alta.

5) Evita el pan: el doctor Rivera señala para EatThis.com que el pan preparado con harina blanca carece de vitaminas, fibra y minerales saludables, por lo que comer estos panes en restaurantes antes o para la cena incrementa la posibilidad de tener enfermedades del corazón.

Todas estas son formas de cuidar el corazón cuando llegas a los 30 o pasas dicha edad.

(Con información de EatThis.com)